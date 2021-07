Für langjähriges Engagement geehrt

Aalen (an) - Im Jahr 2020 konnte die Hauptversammlung der Maßschneider-Innung Ostwürttemberg aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. In diesem Jahr war eine reguläre Versammlung angesetzt. Mit dabei waren zwei an der Innung interessierte Damenschneidermeisterinnen, die als Gäste an der Versammlung teilnahmen. „Der kollegiale Austausch ist eine der Kernaufgaben der Innung und heute noch genauso wichtig wie vor hundert Jahren“, so die Obermeisterin.

Als besondere Gäste waren die Schulleiterin des Beruflichen Schulzentrums Schwäbisch Gmünd, Sabine Fath mit Abteilungsleiter Andreas Ebner zur Versammlung gekommen.

Sie blickten auf jahrzehntelange Beschulung und Ausbildung in Schwäbisch Gmünd zurück.

Nachdem es kaum noch industrielle Ausbildung in diesem Bereich gibt waren die Schülerzahlen so weit zurückgegangen, dass im Ostalbkreis keine Beschulung mehr möglich ist. In Zukunft werden alle Azubis in Stuttgart beschult. „Die Regelung des Ministeriums im Rahmen der regionalen Schulentwicklung sind hier eindeutig“, so Fath. Allerdings bleibt die Werkstatt erhalten und wird weiterhin entsprechend genutzt, so dass eine Wiederaufnahme der Ausbildung im Bereich Textil bei entsprechenden Verhältnissen möglich wäre.

In der im Jahr 2020 ausgefallenen Versammlung hätten regulär Wahlen stattgefunden, die jetzt nachgeholt wurden. Obermeisterin Elke Schuster stellte sich wieder dem Amt und wurde einstimmig für drei weitere Jahre gewählt. Stellvertretende Obermeisterin ist wiederum Marion Rathgeb, Abtsgmünd. Beisitzerinnen sind Margit Douis, Schwäbisch Gmünd, Margitta Schmidt, Elchingen und Helga Hoppe Gerstetten.

Christine Zorniger wurde für ihr 32-jähriges Engament in der Gesellenprüfung geehrt. Obermeisterin Elke Schuster bedankte sich bei der Gesellenprüfungsvorsitzenden Christine Zorniger, Schwäbisch Gmünd für dieses außerordentliche Engagement über die 3 Jahrzehnte. Sie betonte, dass dies in unserer heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich ist.

Auf 60 Jahre Meisterschaft konnte Maria Widmayer zurückblicken. Damit hat sie einen diamantenen Meisterbrief erhalten. Elke Schuster nahm die Innungshauptversammlung zum Anlass diesem Ereignis einen würdigen Rahmen zu geben.

Nach einem Jahr Pause wird in diesem Jahr wiederum die Ausstellung der Gesellenstücke im Schreinerhandwerk in den Räumen der Beruflichen Schulen in Aalen stattfinden. Die Mitglieder der Maßschneider-Innung beschlossen, wie in der Vergangenheit, im Rahmen der Ausstellung Modekreationen des Maßschneiderhandwerks vorzustellen. Mehrere Mitglieder der Innung waren spontan bereit an dem am 25. Juli stattfindenden Event mitzuwirken. Ausgestellt werden individuell hergestellte Kleider verschiedener Stilrichtungen.