Für immer Weihnachten

Es gibt ja Menschen, die räumen Krippe und Christbaum erst an Mariä Lichtmess, also heute, aus der guten Stube. Das mag alttestamentarisch korrekt sein, doch handelt es sich bei der Staude um eine preisgünstig erworbene Fichte, kann das eine nadelige Angelegenheit werden. Aber egal, Weihnachten ist somit auch laut Kirchenkalender passé. Doch eine Kirche leistet Widerstand – und zwar in den Niederlanden, dem europäischen Zentrum der Lockerheit. Galten bis dato vor allem in den Coffee Shops in Amsterdam andere Gesetze, heben sie nun auch in der Sankt-Johannes-Kathedrale in ’s-Hertogenbosch Zeit und Raum auf. Denn die Gemeinde lässt Krippe und Christbäume einfach mal bis zum 13. Februar stehen.

Natürlich hat das nichts mit Rauschmittelkonsum zu tun, sondern mit Corona. Zehntausende besichtigen normalerweise jedes Jahr die berühmte Krippe, die mit etwa 120 ausgestopften Tieren und zahlreichen Figuren den Innenraum der Kathedrale in eine weihnachtliche Winterlandschaft verwandelt. Vergangenen Dezember gab es jedoch in den Niederlanden einen Lockdown, der erst Ende Januar zu Ende ging. Lichtmess hin oder her, die Krippe bleibt also noch ein bisschen.

Das kann man gut finden – oder auch nicht. Denn derlei Aktionen könnten manch einen auf seltsame Ideen bringen: Weihnachten, Wiesn, Wasen, Weltmeisterschaften – alles wird einfach irgendwann durchgezogen. Doch warum eigentlich noch aufregen? Das Finale der Fußball-WM 2022 steigt bekanntlich am 4. Advent. Der Irrsinn kam nicht erst mit Corona in die Welt. (jos)