Oberteuringen (sz) - „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ heißt das Theaterstück von und mit Achim Sonntag für Kinder ab drei Jahren, das am Sonntag, 3. Oktober, um 16 Uhr in der Mühle Oberteuringen aufgeführt wird. „Die Hex‘ wollt’ eine Reise machen, drum packt sie ihre sieben Sachen“ – so beginnt der Originaltext des gleichnamigen Bilderbuchs. Eigentlich möchte Achim Sonntag in diesem Stück die Geschichte nur vorlesen. Aber als er das Riesenbuch, das auf der Bühne steht, aufschlägt, ist die Hexe aus dem ersten Bild verschwunden, und nur noch ihre schwarze Silhouette ist zu sehen. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als selber in die Rolle der Hexe zu schlüpfen. Was da alles passieren kann, erfahren die Kinder in diesem witzigen Theaterstück, das eine Mischung aus Schauspiel, Figurenspiel und Rezitation ist.

Achim Sonntag, freier Kindertheatermacher aus Wangen, ist erfolgreich in ganz Deutschland und zunehmend auch in Österreich, Luxemburg und Spanien unterwegs. Er spricht sehr die Phantasie der Kinder an und er bezieht sein Publikum immer in den Ablauf der Handlung mit ein. Die Kinder werden unabdingbarer Bestandteil des Geschehens auf der Bühne.

Es wird gebeten, Mundschutz und 3G-Nachweis nicht zu vergessen.