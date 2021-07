Für Freitag können noch Impftermine gebucht werden

Niedrige Inzidenz, wenige Infektionen: Die Corona-Lage am See bleibt derzeit entspannt. Laut Landratsamt lag die Gesamtzahl der registrierten Corona-Fälle im Bodenseekreis seit Beginn der Pandemie bei 7785. Als akute Infektionsfälle galten zu Wochenbeginn 21 Personen. Drei Betroffene wurden im Zusammenhang mit Covid-19 stationär in den Kliniken im Landkreis behandelt.

In der zurückliegenden Woche – Dienstag, 29. Juni, bis einschließlich Montag, 5. Juli – sind dem Gesundheitsamt des Bodenseekreises insgesamt 16 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. In dieser Zeit wurde laut Pressemitteilung siebenmal allerdings auch eine Virusvariante labordiagnostisch nachgewiesen. Der höchste Sieben-Tages-Wert je 100 000 Einwohner wurde in der zurückliegenden Woche vom Landesgesundheitsamt mit 7,4 am vergangenen Montag veröffentlicht. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen sind im Bodenseekreis insgesamt 173 084 Impfdosen verabreicht worden – ohne betriebsärztliche Impfungen. Auf diese Zahlen hat das Landratsamt bisher keinen Zugriff. In der zurückliegenden Woche waren es 10 523 Impfungen.

Entsprechend der landesweiten Regelung und Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) bietet das Kreisimpfzentrum (KIZ) Bodenseekreis ab sofort die sogenannte heterologe Impfung an: Wer bereits die Erstimpfung mit dem Vektor-Impfstoff von Astrazeneca erhalten hat, kann für die Zweitimpfung nun zwischen dem Vektor- und einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna wählen. Laut Empfehlung der STIKO bietet die Kombination beider Impfstofftypen aktuell die höchste Wirksamkeit gegen die Delta-Variante. Über die Wahlmöglichkeit wird im ärztlichen Gespräch im Impfzentrum informiert.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass das Kreisimpfzentrum kurzfristig Termine mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson anbietet. Die Termine am Freitag, 9. Juli, können über ein eigens dafür eingerichtetes Buchungsportal online gebucht werden. Zugelassen ist der Impfstoff bereits ab 18 Jahren. Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Impfstoff vorrangig für Personen ab 60 Jahren. Jüngere können sich aber entsprechend der STIKO-Empfehlung nach sorgfältiger ärztlicher Aufklärung und bei individueller Akzeptanz der Impfrisiken ebenfalls mit diesem Impfstoff impfen lassen.