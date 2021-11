Für die Zukunft gut aufgestellt

1946 im oberschwäbischen Riedlingen als kleiner Zimmerei- und Holzbaubetrieb gegründet, hat sich Linzmeier in den vergangenen Jahrzehnten zu einer erfolgreichen Unternehmensgruppe entwickelt. Auch für die Zukunft sind die Geschäftsbereiche bestens aufgestellt. Als Familienunternehmen legt man großen Wert auf verantwortungsvolles Denken und Handeln. Linzmeier übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft. Im Mittelpunkt stand und steht immer der Mensch.

Die Firmengründer Josef und sein Sohn Franz-Josef Linzmeier konzentrierten sich in den ersten Jahren ihrer Selbstständigkeit auf Zimmermannsarbeiten. Dies begründet auch die bis heute enge Zusammenarbeit mit dem Holzbau. 1962 begann die Fertigung von Fassadenelementen mit dem Markennamen LINIT – als erstes der heute noch aktuellen Geschäftsfelder. Die Aufnahme der Paneelproduktion läutete einen Wechsel zum Industrieunternehmen ein.

1970 startete Franz-Josef Linzmeier den Handel mit verschiedenen Baustoffen und Bauplatten. Aus den bescheidenen Anfängen entwickelte sich mit den Jahren ein zweites wichtiges Standbein des Unternehmens: Über die Linzmeier Baustoffe GmbH & Co. KG werden heute an fünf regionalen Standorten Baustoffe für Profis und Privatkunden vertrieben. Seit 2019 kooperiert man mit der Michael Walter Baustoffe GmbH, die zwei weitere Standorte mit einbringt. Dadurch werden nun die Regionen Oberschwaben, Allgäu, Alb-Donau und Ulm abgedeckt.

1980 begann man in Riedlingen mit der Fertigung und Entwicklung von Dämmstoffen aus PU-Hartschaum. Das neue Dämmsystem wurde unter der Marke LINITHERM in den Markt eingeführt. Die Fertigung und der Vertrieb hocheffizienter LINITHERM Dämmsysteme aus Polyurethan (PU) gehören heute zu den Kernkompetenzen von Linzmeier. Die breite Produktpalette reicht von flexibel konfigurierbaren Dämmsystemen für Dach, Decke, Wand, Boden und Fassade über Gauben- und Wandbausysteme bis hin zu Verbundelementen für den Industrie- und Verwaltungsbau.

Verarbeiter, Planer, Architekten, Bauträger und Energieberater schätzen an LINITHERM die hervorragenden Werte, die hohe Dämmwirkung bei schlankem Bauteilaufbau sowie den Beitrag zur Wohngesundheit: Die emissionsgeprüften, recycelbaren PU-Hochleistungsdämmstoffe tragen das Umweltsiegel „pure life“ und sind die ersten ihrer Art, die das Sentinel Haus Institut in sein Onlineportal „Bauverzeichnis Gesündere Gebäude“ aufgenommen hat.

1992 übernahm die dritte Generation mit Diplom-Bauingenieur Andreas Linzmeier als Geschäftsführer das Ruder. 1995 wurde ein zweiter Fertigungsstandort in Königshofen (Thüringen) eröffnet. Seit Ende der 1990er-Jahre bietet Linzmeier LINIREC-Konstruktionsbauplatten an. Diese werden aus PU-Produktionsresten und -Plattenabschnitten hergestellt. Das breite LINIREC-Sortiment besteht aus hochbeständigen und wärmedämmenden Konstruktionsbauplatten, Spezialprofilen, Montageankern und Bauteilen für verschiedene Verwendungszwecke. Außerdem Fensterdämmzargen, mit denen sich Fenster, Glastüren und Wintergartenverglasungen wärmebrückenfrei einbauen lassen.

2010 wurde das Verwaltungsgebäude in Riedlingen saniert und erweitert. Alt- und Neubau wurden mit eigenen Dämmprodukten, einer Lüftung mit Wärmerückgewinnung und einer Grundwasserwärmepumpe im Nullenergiestandard ausgeführt. Beim Neubau kam das frisch im Markt eingeführte LITEC-Bausystem zum Einsatz: ein individuell konfigurierbares Holzbausystem mit integrierter PU-Dämmung, zu dem Elemente für Wand, Dach und Gauben gehören. Mit den in Riedlingen geplanten und vorgefertigten Elementen lassen sich Neubauten, An- und Umbauten sowie Modernisierungen schnell und in hoher Qualität realisieren. Dabei kann so individuell geplant werden, dass zum Beispiel bei denkmalgeschützten Gebäuden der 1:1-Nachbau historischer Gauben möglich ist. 2010 wurden außerdem die Produktionsstandorte in Riedlingen und Königshofen erweitert und auf modernsten Stand gebracht.

2014 und 2015 machte Linzmeier mit der Montage von Photovoltaikanlagen auf seinen Fertigungs- und Lagerhallen einen weiteren Schritt hin zu einer CO2-neutralen Energieversorgung. Neben einer hohen Eigenstromversorgung deckt Linzmeier seit 2021 an allen Standorten der Unternehmensgruppe seinen gesamten Restenergiebedarf nachhaltig aus vom TÜV SÜD zertifizierter Wasserkraft.

Für die kommenden Jahre ist Linzmeier gut aufgestellt. Eine gesunde Weiterentwicklung der beiden Geschäftsbereiche ist das Ziel des Familienunternehmens. Linzmeier investiert in die Zukunft, als Arbeitgebermarke ebenso wie bei Produktion und Prozessen. Dabei werden alle unternehmerischen Entscheidungen und Handlungen gleichermaßen aus ökonomischer, sozialer und ökologischer Sicht bedacht. Mit innovativen Partnern und Lieferanten werden auch in Zukunft beste, nachhaltige Lösungen angeboten. Durch den umweltschonenden, sorgfältigen und verantwortungsvollen Umgang mit allen Ressourcen übernimmt Linzmeier Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft.

Eine weitere Priorität ist bei Linzmeier die Ausbildung von qualifiziertem Nachwuchs und Förderung der vorhandenen Belegschaft. Neben der Verantwortung gegenüber der jungen Generation sieht Linzmeier in der qualifizierten Aus- und Weiterbildung eine wesentliche Voraussetzung für die positive Weiterentwicklung des Familienunternehmens. „Durch Mut, Leidenschaft und Neugierde hat die Generation vor mir die Basis für den Erfolg gelegt. Dem fühle ich mich verpflichtet und möchte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zukünftig einen sicheren Arbeitsplatz mit viel Gestaltungsfreiheit bieten. Mein großer Dank geht an die gesamte Belegschaft. Ohne sie wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Stolz sind wir auch auf unsere tollen Kunden und unsere langjährigen Partnerschaften. Wir freuen uns auf eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft“, so Andreas Linzmeier.