Für die Lindauer Gartenschau gibt es jetzt auch ein Abendticket

Lindau (lz) - Die Lindauer Gartenschau kann man jetzt auch mit einem Abendticket besuchen. Das gilt von 18 Uhr an und ist laut Pressemitteilung an den Kassen oder auch online für 9,50 Euro erhältlich. „Damit erfüllen wir einen häufig an uns herangetragenen Wunsch, der vor allem von Dauerkartenbesitzern kam“, sagt Geschäftsführerin Claudia Knoll laut Mitteilung. Grundsätzlich gelte auf der Gartenschau noch immer Registrierungspflicht. Vor allem für das Strandfest am Mittwoch, 27. Juli, empfehle man, sich im Voraus online zu registrieren.