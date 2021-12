Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Zeltschule im Libanon engagiert sich schon seit Jahren für die Kinder und Familien in Syrien. Hilfe vor Ort bekommen die Kinder, Jugendlichen und Mütter in vielerlei Hinsicht. Nicht nur der Bau von Schulen und die allgemeine Bildung der dort lebenden Familien, sondern auch das Verhindern von Kinderarbeit, Bekämpfen von Fluchtursachen und nicht zuletzt das Schaffen von richtigen Perspektiven steht bei der Zeltschule an erster Reihe.

Wir, die Mittelschule Lindau, sind stolz verkünden zu dürfen, dass wir nun ebenfalls ein Teil dieses Großen-Ganzen sein dürfen. Seit dem Jahr 2020 sind wir offizielle Partnerschule der Igelschule und versuchen durch Schüler-Projekte, Geldspenden oder Sachspenden die Lage im Libanon zu verbessern.

Die Igelschule unterstützt die jüngsten Schüler in insgesamt fünf Fächern: Arabisch, Englisch, Naturwissenschaften, Musik, Mathematik und schafft ihnen somit echte Perspektiven!

Unsere diesjährigen Projekte wie zum Beispiel der Maskenverkauf, Weihnachtskartenverkauf, Lehrerspenden, Pausenverkäufe der neunten Klassen, und viele andere mehr brachten einen Spendenbetrag von 1000 Euro ein. Dieser Betrag kommt direkt bei den Bedürftigen an! Dank gilt allen Lehrern der Mittelschule Lindau für ihren tollen Einsatz und ihr Engagement!

Weiterhin bietet die Zeltschule vor Ort Alphabetisierungskurse für Frauen an, welche in ihrer Heimat bisher keine Schulen besucht haben. So erhalten die Mütter einen Zugang zu schriftlicher Information und einer aktiven Teilnahme an der Gesellschaft. In den Zeltschule Women’s Workshops erlernen Frauen außerdem handwerkliche Fähigkeiten und damit die Möglichkeit, ihre Familien auch finanziell zu unterstützen.

Diese Bildung und das Schaffen von Perspektiven ist echte Friedensarbeit und hilft sowohl den Kindern als auch den Müttern, eine friedvolle und stabile Zukunft zu erreichen. Alle unsere Informationen und Bilder stammen von der Homepage: www.zeltschule.org. Besuchen Sie doch mal die Internetseite der Zeltschule! Hier finden Sie tolle Berichte, gut aufbereitete Informationen und die Möglichkeit, zu spenden.