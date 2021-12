Für 57 Jahre CDU-Mitgliedschaft ausgezeichnet

Anlässlich des 75-jährigen Gründungsjubiläums hat die CDU Oberkochen ihr Ehrenmitglied Paul Trittler für seine langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

1964 ist Trittler der CDU beigetreten. Stadtverbandsvorsitzender Martin Balle gratulierte – anlässlich des 75-jährigen Jubiläums - dem Jubilar für 57 Jahre Mitgliedschaft zur CDU und damit der drittlängsten Verbundenheit eines Mitglieds zum Heimatstadtverband Oberkochen – eine besondere Ehre.

Paul Trittler war in der Gesellschaft, der Kirche und zahlreichen Vereinen und Institutionen vertreten und wortgewaltige Persönlichkeit mit prägender Identität für seine Heimatstadt Oberkochen. In jungen Jahren als Gemeinderatskandidat 1965 und 1968 für die Entwicklung Oberkochens eingesetzt und standhaft in seiner Meinungsbildung geblieben. Im Stadtverbandsvorstand der CDU von 1969 – 2005 eine wichtige Stimme für die sozialen Belange und das christliche Miteinander in unserer Demokratie. Als Vorsitzender des Katholischen Kirchengemeinderats, sowie als Kolping-Führungsmann und Gründer der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe hat der Jubilar bahnbrechende Entscheidungen für die kirchlichen Organisationen und das soziale und christliche Gesellschaftsbild geleistet.

Die CDU Oberkochen verlieh Paul Trittler 2006 – aufgrund seiner langjährigen und treuen Verbundenheit – die Ehrenmitgliedschaft beim 60-jährigen Gründungsjubiläum und dankt einem besonderen Parteimitglied für die Unterstützung und Treue ganz besonders. Paul Trittler hat die CDU Oberkochen immer tatkräftig begleitet und stets auf die christliche Sichtweise und das soziale Gewissen der Parteiarbeit wert gelegt, was wir nie vergessen werden, so Martin Balle.

Als geselliger und prinzipientreuer Mensch ist Paul Trittler eine wichtige Größe und ein verdienstvoller Christdemokrat mit großer Ausstrahlung für das Gemeinwesen. Die Christlich-Demokratische Union, die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) und die Senioren-Union danken dem Freund Paul Trittler für seine Verdienste als Ehrenmitglied und als wichtiger Mitstreiter in der gesamten CDU Oberkochen von ganzem Herzen und wünschen ihm noch viele kraftvolle und gesunde Jahre für die weitere Zukunft.