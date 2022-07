Fünfter Platz beim Deutschen Voltigierpokal in Lohne

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Biberach - Am Wochenende vom 1. Juli erreichte das Voltigierteam des Reitvereins Moosbeuren den 5. Platz in der Gesamtwertung beim Deutschen Voltigierpokal der L-Gruppen. Dieser fand im niedersächsischen Lohne statt. Am Turnier teilgenommen hatten 32 L-Teams aus ganz Deutschland.

Das Team bestehend aus Elisabeth Sieben, Emma Jahrmann, Sina Stöhr, Eva-Maria Schlichtig, Hannah Jahrmann, Jana Nickolaus und Luisa Aßfalg war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gemeinsam mit Trainerin Silke Stöhr und Pferd Chocolat, zu der anstrengenden, mehr als 650 km langen Fahrt aufgebrochen. Bei einem deutschlandweiten großen Turnier beginnt das Event mit einer Verfassungsprüfung für das Pferd. In dieser Prüfung wird von einem Tierarzt sicher gestellt, ob das Pferd gesund ist und bereit ist, bei diesem großen Turnier zu starten. Chocolat meisterte diese Prüfung souverän.

In der Vorrunde mussten die Sportlerinnen dann zuerst am Freitag ihre Pflichtelemente turnen, die für alle Voltigierenden gleich sind. Nach einer sehr gelungenen Kür zum Thema Wildtiere hatte das Team, mit einer Gesamtnote von 6,242 sich einen Platz im Finale gesichert. In ihrer Abteilung wurde das Team auf Platz 3 platziert und ihr Pferd Chocolat gewann noch einen Ehrenpreis für das 3. beste Pferd. In der Gesamtwertung stand das Team Moosbeuren auf Platz 5 aller 32 Teilnehmer und somit durften sie im Finaldurchgang starten. Dabei traten die 12 besten Turniermannschaften erneut am Samstagabend und Sonntagmorgen gegeneinander an. Im Finaldurchgang waren die Ergebnisse aller Gruppen dann sehr knapp beieinander. Für das Moosbeurer Team blieb es dann nach einem erneuten Pflicht- und Kürdurchgang bei Platz 5 in der Gesamtwertung mit einer Endnote von 6,332. Die Freude über die guten Wertnoten war groß bei den Sportlerinnen und der Trainerin. Mit Wertungsnoten über 5,8 kann das Team nun in die nächsthöhere Leistungsklasse M aufsteigen. Ein weiterer Ehrenpreis ging in der Finalrunde ebenfalls nach Moosbeuren: Sina Stöhr erreichte mit der drittbesten Pflicht-Wertung im gesamten Finale sogar einen Platz auf dem Treppchen.

„Auf dieses Ergebnis können wir wirklich sehr stolz sein“, sagt Trainerin Silke Stöhr. „Unser noch Turnier-unerfahrenes Pferd hat seine Sache mehr als gut gemacht und alle im Team konnten sehr gute Leistungen abrufen.“