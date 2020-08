Fünfter Platz bei Sportwettbewerb

TUTTLINGEN (pm) - Auszeichnung für Schüler des Technischen Gymnasiums (TG) der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen: Zehn Mädchen und Jungen der Klasse 11/12 haben beim Wettbewerb „Baden-Württembergs aktivste Klasse“ den fünften Platz belegt.

Den Wettbewerb hat die Stiftung Sport in der Schule (SSIDS) ins Leben gerufen, die das Ziel hat, breiten- und freizeitorientierten Sport im Land zu fördern. Wegen der Corona-Pandemie konnte der Sportunterricht dieses Jahr nicht in der gewohnten Form an Schulen stattfinden, schreibt TG-Schülerin Josefine Bach in einer Pressemitteilung. Der Wettbewerb sollte Schüler deshalb animieren, sportlich aktiv zu bleiben und nicht nur zu Hause vor dem Bildschirm zu sitzen. Dazu mussten die teilnehmenden Schüler innerhalb von fünf Tagen so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad, Inlineskatern oder zu Fuß zurücklegen. Die Klasse 11/2 schaffte es am Ende auf 1747,5 Kilometer, die die Schüler joggend oder mit dem Fahrrad absolvierten. Auch zwei Touren an den Bodensee waren dabei.

Die beste Einzelleistung unter den zehn Teilnehmern erzielte dabei der Schüler Felix Grimm mit 401 Kilometern. Er sorgte damit auch maßgeblich dafür, dass sich die Klassenkasse füllte. Mit jedem absolvierten Kilometer wanderten 20 Cent in die Kasse.

Insgesamt nahmen 300 teilnehKlassen aus Baden-Württemberg am Sportwettbewerb teil.