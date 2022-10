Fünf Tote an einem Tag im Schwarzwald-Baar-Kreis

Sieben Corona-Tote in der vergangenen Woche, einer wurde am 12. Oktober gemeldet, drei am 17. Oktober, drei am 18. Oktober und am Mittwoch, 19. Oktober, sogar fünf Corona-Tote auf einen Schlag. Insgesamt also 403 Tote in der Pandemie, deren Ableben der Pandemie zugeschrieben wird. Was steckt hinter diesen für viele Besorgnis erregenden Zahlen? Wir hakten beim Gesundheitsamt des Landkreises nach.

Generell gilt: Die Ansteckungswelle der Corona-Pandemie rollt mit Wucht durch den Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Inzidenz kletterte in den vergangenen Wochen wieder beträchtlich nach oben – am Mittwochnachmittag, 16 Uhr, veröffentlichte das Landesgesundheitsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis in Höhe von 598,9 – 232 Corona-Fälle waren binnen eines Tages hinzugekommen, die Gesamtzahl stieg damit auf 91 516.

Auch im Schwarzwald-Baar-Klinikum steigt die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Patienten. Jeweils dienstags teilt das Krankenhaus mit, wieviele Corona-Patienten gerade stationär behandelt werden müssen – in dieser Woche war von 98 Erkrankten im Klinikum die Rede. Trotzdem kann Kliniksprecherin Sandra Adams beruhigen: Die meisten der knapp 100 Corona-Patienten derzeit "haben Covid-19 als Nebendiagnose". Und: "Momentan hat das keine Auswirkungen auf die OP-Kapazitäten."

Das war in diesem Jahr auch schon einmal anders, schließlich ist auch die Belegschaft nicht vor einer Ansteckung gefeit. Bereits vor den Sommerferien bestätigte Kliniksprecherin Sandra Adams auf Nachfrage, dass ein höherer Krankenstand als für diese Zeit üblich zu verzeichnen gewesen sei – im Sommer mussten deshalb "in Einzelfällen" Behandlungen oder OP-Termine verschoben werden.

Am Mittwochmorgen stehen in der Statistik des Landratsamtes erneut 238 Neu-Infektionen und zum ersten Mal in der mittlerweile über zweijährigen Pandemie mehr als 400 Corona-Tote. Fünf neue Todesopfer soll die Krankheit gefordert haben von Dienstag bis Mittwoch, 403 wurden mittlerweile insgesamt in der Region registriert. "Diese Zunahme erklärt sich durch die allgemeine Zunahme von Covid-19-Fällen. Leider versterben dann auch vermehrt vorerkrankte Menschen. Wir beobachten keinen größeren Ausbruch", sagt Heike Frank, die Pressesprecherin des Landratsamtes.

"Beim aktuellen Corona-Verlauf bleiben wir gerade jetzt bei den ansteigenden Zahlen der Infektionen wachsam und haben insbesondere die Entwicklung in den stationären Einrichtungen im Blick", stellt Landrat Sven Hinterseh fest.

Die gute Nachricht steht am Beginn der täglichen statistischen Meldung des regionalen Gesundheitsamtes: "Am Mittwoch, 19. Oktober, wurden 90 783 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind" – das sind 363 mehr als am Vortag und damit ein Sprung in die richtige Richtung.

Äußerten sich die verantwortlichen Stellen zunächst noch zurückhaltend bezüglich einer Empfehlung zur Viertimpfung, ist mittlerweile eine Trendwende erkennbar. Das Landratsamt schickt jetzt wieder mobile Impfteams in die Alten- und Pflegeheime im Landkreis.

Und auch darüber hinaus wollen sich viele schützen. Vor allem nach dem neuen, an die als hochansteckend geltende Omikron-Variante BA.4/BA.5 angepassten Impfstoff steigt die Nachfrage – 1200 Impfdosen sollen jeweils vorrätig sein. Erläuterte die Pressesprecherin des Landkreises, Heike Frank, zuletzt noch, dass der Impfstützpunkt des Landkreises im Carl-Haag-Saal in Schwenningen, der freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat, auch ohne Besuch spontan zur Impfung aufgesucht werden könne, belegt ein Versuch der Terminbuchung online, dass die Suche nach einem freien Impftermin offenbar wieder schwieriger wird. Überraschend nämlich: Wer am Mittwoch dieser Woche für den nächsten Freitag im Impfstützpunkt des Schwarzwald-Baar-Kreises mit genau diesem Impfstoff einen Termin buchen wollte, tat sich schwer.

Der Empfehlung auf der Landkreis-Internetseite zur Terminbuchung unter www.impftermin-bw.de gefolgt und für die laufende Woche nach einem Impftermin gesucht, erscheint rasch die Nachricht: "Im angezeigten Zeitraum sind keine Termine verfügbar" – und zwar ganz egal, ob der Impfwillige nun den Impfstützpunkt anwählte oder die als Impfpraxis verzeichneten Niederlassungen von Ärzten in Villingen-Schwenningen, Dauchingen, St. Georgen oder beispielsweise Donaueschingen. Lediglich beim Impfstützpunkt im Nachbarlandkreis Rottweil lässt sich spontan ein Termin zur Verabreichung der gewünschten Impfdosis finden. Es zeigt sich also: Ganz spontan einen Termin buchen und direkt zum nächstgelegenen Impfstützpunkt marschieren, um sich die Spritze setzen zu lassen, funktioniert im Zweifelsfall aktuell offenbar doch nicht mehr – auch wenn die vergleichsweise zermürbenden Probleme bei der Impftermin-Buchung vom Beginn der Pandemie längst Geschichte sind.

Die nächsten freien Termine im Impfstützpunkt des Landkreises werden erst wieder gegen Ende der Folgewoche angezeigt.

Nichtsdestotrotz gibt es seitens des Facharztes am Klinikum, Paul Graf La Rosée, der als Professor für Innere Medizin II am Schwarzwald-Baar-Klinikum und hier auch für den Bereich Immunologie, Infektiologie und Palliativmedizin verantwortlich zeichnet, eine klare Empfehlung. Er rate seinen Patienten "je nach Impfstatus, Infektionen und im Einzelfall auch Impftiter – sorgfältig das Impftagebuch zu führen, die Viertimpfung vorzunehmen, wenn sie medizinisch ratsam ist, und in Einzelfällen auch eine sogenannte ›Präexpositionsprophylaxe‹ mit Antiseren gegen einen schweren Infektionsverlauf zu veranlassen".