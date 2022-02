Fünf neue Ministranten sind bereit für den Altardienst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Laichingen - „Wenn die Ministranten in der Kirche suchen müssen, wo sie noch einen Sitzplatz finden, ist dies ein gutes Zeichen für die Gemeinde!“ Mit diesen Worten begrüßte Pfarrer Enderle die Gottesdienstteilnehmer und die 13 Ministranten, die sich am vergangenen Sonntag in der Kirche Maria Königin in Laichingen eingefunden hatten. Tatsächlich ist eine so große Ministrantenschar in Zeiten von Corona ein seltener Anblick, hatte aber einen erfreulichen Grund. Gleich sechs Kinder haben sich bereit erklärt, den Dienst am Altar aufzunehmen. Finja und Tabea Alex, Dominik und Maja Walenczuk, Kira Schmidt und Carolyn Gebauer sind ab jetzt Laichinger Ministranten und fünf von ihnen erhielten im Gottesdienst feierlich ihr Ministrantengewand überreicht.

„Die neue Bundesregierung hat Minister, die alle einen Aufgabenbereich übernehmen und so den Bundeskanzler beim Regieren unterstützen. Ihr seid auch Minister im Kleinen, denn als Ministranten tragt ihr wesentlich zum Gelingen und zur Feierlichkeit eines Gottesdienstes bei!“ So erklärt Pfarrer Enderle ihre neuen Aufgaben und würdigte den Ministrantendienst, den die Ministranten jeden Sonntag und an den Feiertagen gewissenhaft und mit viel Einsatzbereitschaft tun.

„Hier bin ich!“, antworteten die jungen Messdiener, als sie vom Pfarrer an den Altar gerufen worden waren und mit einem lauten „Ja, wir sind bereit“ traten sie ihren neuen, wichtigen Dienst an. Das Überreichen der Ministrantengewänder und Kreuze war zugleich die letzte „Amtshandlung“ der bisherigen Oberministrantin Melanie Schmid, die im Anschluss nach 10 Jahren als Messdienerin von der Gemeinde verabschiedet wurde.

Sie hatte sich zuletzt drei Jahre lang als Oberministrantin sehr in der Gruppe engagiert und war auch lange Zeit als Sternsingerin unterwegs.

Wer mehr über die Laichinger Ministranten und den Messdienst erfahren möchte oder „Bock darauf hat“, neue Freundschaften zu schließen und Gemeinschaft in einer Gruppe zu erleben, der ist herzlich eingeladen, beim Mini-Treff oder der Jugendgruppe „Junge Apostel“ vorbeizuschauen.

Die „Jungen Apostel“ treffen sich donnerstags im katholischen Gemeindesaal zur Gruppenstunde von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr. Im Anschluss findet von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr der Mini-Treff der jüngeren Ministranten statt.