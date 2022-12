Fünf Jahre Rotkreuzdose

Im Dezember 2017 ist die Rotkreuzdose eingeführt worden. Mehr als 300.000 kleine Helfer wurden in Deutschland seither verteilt. Mit dieser praktischen Lösung können Bürgerinnen und Bürger dafür sorgen, dass der Rettungsdienst in einer Notlage viele wichtigen Informationen erhält. Die Rotkreuzdose ist aber nicht nur ein praktischer Helfer. Für das Weihnachtsfest ist sie auch das ideale Präsent, um sinnvoll Sicherheit zu verschenken. Dies teilt der DRK-Kreisverband mit.

Wenn in einem Notfall der Rettungsdienst kommt, stellen die Rettungskräfte viele Fragen – oft geht es dabei um lebenswichtige Punkte. Aber was, wenn man diese Fragen selbst gar nicht mehr beantworten kann? Meist helfen dann Angehörige weiter. Wenn jedoch keiner da ist, der Auskunft geben kann, wird es vielleicht kritisch. In solchen Situationen soll die Rotkreuzdose helfen. Sie hält alle wichtigen Informationen für Notlagen bereit.

Wer eine Rotkreuzdose nutzt, kann sich frühzeitig und ganz in Ruhe auf Notfälle vorbereiten. Man hinterlegt in der Dose seine Gesundheitsdaten und Medikamentenpläne auf einem Datenblatt. Kontaktdaten von Hausarzt oder Pflegedienst werden ebenfalls notiert, ebenso die der Angehörigen. Wer eine Patientenverfügung hat, kann dies ebenfalls festhalten.

Wichtig ist, dass der Rettungsdienst gleich darüber Bescheid weiß, dass es eine Rotkreuzdose gibt. Um dies den Helfern sofort zu signalisieren, gibt es Hinweisaufkleber, die man an der Wohnungstür sowie am Kühlschrank anbringt. Denn der Kühlschrank spielt eine Schlüsselrolle: Er ist immer der Aufbewahrungsort für die Dose. Den Kühlschrank kann man in nahezu jeder Wohneinheit problemlos und sekundenschnell finden.

Der DRK-Kreisverband Biberach hat die Idee der Rotkreuzdose mit dem Stadtseniorenrat Biberach 2017 aufgegriffen und im Dezember eingeführt. Zunächst nur regional für den Landkreis Biberach geplant, machte die Idee sehr schnell die Runde. Binnen weniger Wochen übernahmen DRK-Verbände im gesamten Bundesgebiet die Idee.