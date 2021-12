Fünf deutsche Riesen suchen ein neues Zuhause

Fünf Deutsche Riesenschecken befinden sich seit Oktober im Tierheim. Sie sind handzahm, sehr neugierig und verspielt. Bounty und seine Hasenmädels kommen sofort angerannt, wenn jemand kommt. „Sie springen sogar auf den Schoß“, erzählt das Tierheimpersonal. Die Nager sind sehr menschenbezogen und auch für Familien mit Kindern geeignet. Die sozialen Tiere suchen ein artgerechtes, großzügiges Zuhause, an dem sie viel Auslauf bekommen, ein großzügiges Gehege vorhanden ist und in die Familie mit eingebunden werden. Wer sich für die Hasen interessiert und mehr über sie erfahren will, kann sich mit dem Tierheim Lindau über die Telefonnummer 08382 / 72365 in Verbindung setzen. Weitere Infos rund ums Tierheim und seine Bewohner gibt es unter: www.tierheim-lindau.de.