Führungswechsel beim Lions-Club Schwenningen

Thomas Fiehn ist neuer Präsident des Lions-Clubs Schwenningen. Er folgt auf Jürgen Rudolf, der jetzt Past-Präsident ist.

Turnusmäßig fand am Samstag im Hotel Ochsen in Schwenningen der Führungswechsel im Lions-Club Schwenningen statt. „Bedingt durch die Corona-Pandemie war alles etwas anders als sonst bei einem planmäßigem Präsidentenwechsel. Die Übergabe war der einzige Programmpunkt an diesem Tag. Auf die Einhaltung der bekannten Abstandsregeln wurde geachtet, die Anzahl der Teilnehmer war begrenzt, die jeweiligen Partnerinnen waren nicht zugelassen“, teilt der Club mit.

Bei diesem Treffen übergab Jürgen Rudolf das Präsidentenamt planmäßig an Thomas Fiehn. Er hat das gleiche Problem wie der alte Präsident: Die geplanten Meetings und Aktionen müssen auf ihre Corona-Tauglichkeit überprüft und eventuell angepasst werden. „Der Lions Club Schwenningen wird aktiv bleiben, um soziale Projekte in der Region zu unterstützen“, versichert der Club. Ein Hauptereignis im laufenden Präsidentenjahr wird der Adventskalenderverkauf in 2020 sein, „vielleicht etwas abgewandelt und nach aktuellem Kenntnisstand in gleichem Umfang wie vergangenes Jahr zusammen mit dem Lions Club Villingen“.

Zum Team von Thomas Fiehn gehören Axel Ziegler als Vize-Präsident, Sekretär Peter Hesselbach, Clubmaster Rolf Idel, Schatzmeister Thomas Berger und Mitgliedsbeauftragter Steffen Feuerstacke. Jürgen Rudolf fungiert als Past-Präsident, dem vom neuen Präsidenten Dank für seine bisherige Arbeit ausgesprochen wurde.