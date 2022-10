Führungswechsel bei der FDP

Blaubeuren (sz) - Turnusgemäß hat der FDP-Kreisverband Alb-Donau die Wahl des Kreisvorstands und der Delegierten durchgeführt. Dabei kam es laut Pressemitteilung der Partei beim Kreisvorsitz zum Führungswechsel, da Wolfgang Baumbast nach zehnjähriger Amtszeit nicht mehr für das Amt kandidierte. Sein langjähriges Engagement würdigte die Mitgliederversammlung mit seiner Ernennung zum Ehrenkreisvorsitzenden.

Nachfolger als Kreisvorsitzender wurde Uwe Schwarz (Berghülen), der ein einstimmiges Ergebnis erzielte. Ihm zur Seite stehen: Als stellvertretende Vorsitzende Christian Morgenstern (Ulm), Tristan Erz (Laichingen) und Uli Walter (Blaubeuren). Als Schatzmeister Olaf Weiser (Laichingen), der erstmals dem Vorstand angehört und als Schriftführer Yanis Yigit (Laichingen). Als Beisitzer Martin Baumeister (Laichingen), Benjamin Bailer (Ehingen), Andrea Feniuk-Schmied (Öpfingen), Dr. Aline Gautrein (Blaubeuren) und Monika Schwarz (Berghülen). Die beiden Letztgenannten gehören ebenfalls erstmals dem Vorstand an.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem engagierten und kompetenten Team und darüber, dass wir mit Dr. Aline Gautrein und Monika Schwarz neben Andrea Feniuk-Schmied zwei weitere engagierte Frauen in unserem Vorstand haben. Mit Yannis Yigit, Benjamin Bailer und Tristan Erz ist auch die Generation U30 gut im Vorstand vertreten“, wird Uwe Schwarz in der Mitteilung zitiert.

Schwarz kritisiert demnach, dass sich Deutschland seit Jahren in einer Endlosschleife ideologisch geprägter Debatten bewege, an Stelle eines zielgerichteten Diskurses zur raschen Entscheidungsfindung mit nachhaltig wirksamen Ergebnissen. Hier sehe er auch die Politik vor Ort aufgerufen, sich intensiver in einen sachlich geprägten Diskurs einzubringen und die maßgebenden Akteure kritisch zu hinterfragen.

„Wenn es uns nicht gelingt, wieder zu funktionsfähigen demokratischen Prozessen zurück zu finden und diese lösungsorientiert zu gestalten, dann sind nicht nur unsere Demokratie, sondern auch die damit verbundenen Freiheitsrechte und die Grundlagen unserer Volkswirtschaft in Gefahr“, so Schwarz.