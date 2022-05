Führungen für Hobbygärtner

Die Gartengemeinschaft Rot a. d. Rot lädt zu Führungen durch ihre beiden Permakultur-gewächshäuser und den Außenbereich ein. Termi ist am Sonntag, 15. Mai. Alle Interessierten sind zu einem Tag der offenen Tür ein mit Führungen und Informationen zu den Themen Permakultur, Bioanbau, Kompost, Mulchen, und Gärtnern in Gemeinschaft eingeladen. Einlass ist ab 13.30 Uhr. Die beiden Führungen sind um 14 und um 15 Uhr. Der Kneipp Verein Ochsenhausen bietet in Kooperation mit der ReWiG Allgäu eG bietet laut Pressemitteilung die Führungen an

Seit sechs Jahren bewirtschaftet eine wachsende Gruppe von Menschen 2,5 Hektar Land einer ehemaligen Demeter-Gärtnerei mit den Ansätzen der Permakultur, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Ziel sei es, die Prinzipien der Permakultur so gut wie möglich umzusetzen und die Möglichkeiten zur Selbstversorgung im Eigenanbau in einer Gemeinschaft zu erproben. „Fläche und Ideen sind genügend vorhanden“, heißt es weiter.

Die Erfahrungen, die die Mitglieder machten, sind sehr vielfältig. Sie reichen von schlechten Ernten bei bestimmten Pflanzen aus teilweise unerklärlichen Gründen über die natürliche Regulation von sogenannten „Schädlingen“ ohne aktives Eingreifen bis zur Gemüseschwemme.

Gerne geben die Mitglieder ihre Erfahrungen und ihr Wissen weiter. Zudem informieren sie über die Möglichkeiten, mit aktiv zu werden. Das ist auch für das Jahr 2022 momentan noch möglich. Die Gartengemeinschaft möchte mit den Gästen bei Kaffee oder Tee und selbstgebackenem Kuchen ins Gespräch zu kommen.