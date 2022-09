Führung zeigt Mord und Totschlag in Nördlingen

Nördlingen (ij) - „Sex and Crime im mittelalterlichen Nördlingen“ lautet der Titel einer Themenführung, die am Sonntag, 18. September, in Nördlingen stattfindet. Bei dieser Führung geht es um Mord und Totschlag, um Diebstahl, Betrug und Lumpereien aber natürlich auch um Badehäuser und das berühmt-berüchtigte Frauenhaus mit seinen Hübschlerinnen, kurzum die mittelalterliche Halbwelt des historischen Nördlingen. Das teilt die Tourist-Information Nördlingen in einer Ankündigung mit.

Dabei erfährt man, was damals Brauch und (Un-)Sitte war, was verboten und erlaubt war, wie gestraft wurde und was die Leute vorab verbrochen haben. Die Teilnehmer erwartet eine unterhaltsame und spannende Spurensuche durch die mittelalterliche Altstadt.

Der Rundgang findet am Sonntag, 18. September, um 11 Uhr direkt ab dem Rathaus statt. Die etwa 90-minütige Führung kostet pro Teilnehmer 5,50 Euro. Kinder unter zwölf Jahren sind frei. Eine vorherige Reservierung bei der Tourist-Information ist empfehlenswert unter Telefon 09081/84116.