Markdorf (sz) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Fensterscheiben und Teile der Außenfassade im östlichen Bereich des Markdorfer Bildungszentrums mit diversen Schriftzügen besprüht. Dort stehen neben „Fuck School, Take drugs!, Fuck The System, Julia“ noch weitere Ausdrücke, teilt die Polizei mit. Hierdurch entstand „nicht unerheblicher Sachschaden“, heißt es weiter.