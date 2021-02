Erstmals seit dem Bestehen der Fuchszunft erscheint am Samstag, 6. Februar ein Narrenblättle im Dorf. Anlass dafür gab die Corona-Pandemie, mit der Absage der Fasnacht in der gesamten Region. Doch, damit die Dorffastnacht nicht ganz vergessen wird, hatte der Fuchsrat im Vorfeld eine Abwägung getroffen, wie oder mit was man die Fastnacht im Dorf in Erinnerung halten kann.

Die Fastnachtstage mit Narrenbaumstellen und Bürgerball sind seit Generationen ein besonderer Anlass, den man nicht außer Acht lassen sollte. Ein Narrenblättle soll Freude ins Haus bringen. Und daraus ergab sich ein 30-seitiges Heft, mit vielen lustigen und unterhaltsamen Beiträgen, witzigen Darstellungen und es wird in gereimten Texten das Geschehen aus dem Dorf, das ansonsten beim Bürgerball verlesene und dargestellte Narrenbuch ersetzen.

Der Aufruf von Fuchspräsident Winfried Stengele, das Narrenblättle mit Beiträgen zu unterstützen, fand großen Anklang. So waren es an die zehn Schreiberlinge, die ihr Bestes gaben und der Zunftschreiberin Daniela Moser Bilder und Texte, per E-Mail oder Whats-App zukommen ließen. Es ist eine gelungene Darstellung mit reichlich farbigen Bildern aus der Dorffastnacht von Menningen, die von der Zunftschreiberin im Narrenblättle in Szene gesetzt wurden. Es wird an alle Haushalte im Dorf kostenlos verteilt, wie der Zunftrat festgelegt hat. Die Kosten hat die Fuchszunft übernommen, doch bittet sie darum, dass Spenden direkt an die Narren-Vereinigung Hegau-Bodensee für das neue Narrenmuseum hilfreich wären.

Einen weiteren Höhepunkt über die Dorf- und Straßenfastnacht, verbunden mit dem 25-jährigen Bestehen der Ranzengarde von Menningen, gibt es am Schmotzigen Donnerstag, 11. Februar ab 19.30 Uhr auf YouTube mit Volker Schneider. In einem Gespräch zeigt sich der Zunftpräsident Stengele optimistisch, dass 2022 wieder nach alter Tradition gefeiert werden könne. Durch das Blättle sei aber in diesem Jahr gewährleistet, dass die Fasnet nicht in Vergessenheit gerate.