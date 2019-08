Fußgängerin von Auto erfasst

Eine 70-Jährige ist bei einem Unfall am Dienstag schwer verletzt worden. Kurz nach 11 Uhr war ein 66-Jähriger in der Bahnhofstraße unterwegs. Der Autofahrer bog nach links in die Christianstraße ab. An der Einmündung überquerte eine 70-Jährige die Straße am Überweg. Der Autofahrer übersah die Fußgängerin und erfasste sie mit seinem Auto. Die Seniorin wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Autofahrer.