Fußgängerin von Auto erfasst

Leichte Verletzungen hat eine 54-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Karl-Sauermann-Straße am Mittwoch gegen 20.25 Uhr erlitten. Laut Polizeibericht war ein 64-jähriger Autofahrer von der Franz-Joseph-Spiegler-Straße kommend nach links in die Karl-Sauermann-Straße abgebogen und hatte die Fußgängerin übersehen. Sie wollte die Fahrbahn von der Volksbank kommend überqueren. Die Frau prallte zunächst auf die Motorhaube und wurde anschließend auf die Straße geschleudert.