Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt: Identität steht nicht fest

Eine Autofahrerin hat einen jungen Mann mit dem Auto erfasst. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Identität des Mannes steht noch nicht fest.

Am Freitag, gegen 23 Uhr, fuhr eine 46-Jährige die B290 von Blaufelden in Richtung Crailsheim. Kurz nach dem Ortsausgang von Blaufelden erfasste sie einen Fußgänger, der nach Zeugenaussagen in der Mitte der rechten Fahrspur in Richtung Crailsheim ging. Bei dem Aufprall erlitt der Fußgänger tödliche Verletzungen.

Möglicherweise wurde die Fahrerin von einer entgegenkommenden Autofahrerin, die sie durch Lichthupe vor dem Fußgänger waren wollte, geblendet. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Der Fußgänger, dessen Identität bislang noch nicht feststeht, war zwischen 20 und 25 Jahren alt, von schlanker Statur, 165 Zentimeter groß und 65 Kilogramm schwer. Er hatte einen dunklen Vollbart und rot-blond gefärbte Haare. Zur Unfallzeit trug er eine kurze, blaue Hose und ein weißes T-Shirt mit Frontaufdruck.