Fußballerinnen starten mit Bezirkspokal in die Saison

Kommendes Wochenende starten die Frauenfußballerinnen wieder in die Saison. Sechs Mannschaften aus der Region stehen zu Beginn dieser Runde im Bezirkspokal. Ab dem 14. September starten dann alle Ligen in die Runde.

Der SV Granheim und der VfL Munderkingen werden in der Verbandsliga kein leichtes Spiel haben. Die SG Griesingen, die SG Öpfingen und die SGM Unterstadion/Rottenacker müssen in der Regionenliga weite Strecken auf sich nehmen - bis zu 130 Kilometer sind es zu den Gegnern. In der Bezirksliga möchten die TSG Ehingen und der SV Granheim II oben mitspielen.

Verbandsliga:

VfL Munderkingen - Der VfL Munderkingen ist in der vergangenen Saison mit nur elf Punkten von der Oberliga in die Verbandsliga abgestiegen. „Die vergangene Saison haben die Mädels aber gut weggesteckt und sind nun motiviert für die neuen Aufgaben“, sagt VfL-Trainer Martin Pfahler. Er will mit seiner Elf im oberen Tabellendrittel mitspielen. „Meine Mannschaft ist unglaublich jung und talentiert. Sie sind entwicklungsreif und haben viel Wille“, sagt Martin Pfahler. Das liegt auch daran, dass viele Spielerinnen aus der eigenen Jugend nun einmal die Chance haben, zu spielen. Von auswärts wurden diese Saison bewusst keine Neuzugänge angeworben. Zugänge: keine, Abgänge: Leonie Schneiderhan, Sabrina Krattenmacher

SV Granheim - Der SVG konnte vergangene Saison gut in der Verbandsliga mitspielen und belegte zum Schluss den vierten Tabellenplatz. Daran möchte der neue Trainer, Jakob Baumann anknüpfen: „Zwar sollten wir uns den letzjährigen vierten Platz als Messlatte vornehmen, doch in erster Linie geht es um den Klassenerhalt.“ Die Vorbereitung sei nicht so gut gewesen und es werde wahrscheinlich schwieriger als letzte Saison. Der Kader der ersten Mannschaft besteht aus rund 15 Leuten. „Das ist eigentlich noch zu wenig, aber wenn es klemmt müssen wir eben mit Leuten aus der zweiten Mannschaft auffüllen“, sagt Baumann. Zu den Titelfavoriten zählt er den TSV Tettnang, sowie den SV Böblingen und den SC Unterzeil-Reichenhofen. Zugänge: Tatjana Kopp (VfL Munderkingen), Anita Mangold (SV Machtolsheim), Daniela Windauer (SG Griesingen), Kira Herlemann (VfL Munderkingen), Abgänge: keine

Regionenliga:

SGM Unterstadion/Rottenacker - Die SGM hat letztes Jahr eine grandiose Saison hingelegt und ist wieder in die Regionenliga aufgestiegen. Dass es hier nun nicht leicht wird ist allen klar. Der neue Trainer Hans Nertinger, der im Lokalfußball durchaus bekannt ist, sagt: „Wir haben das System nun auf eine Viererabwehrkette umgestellt. Das war und ist nicht einfach umzusetzten, aber die Mädels machen das bisher schon recht gut.“ Sein Ziel ist der sechste Tabellenplatz. „Ich möchte die Hälfte der Gegner hinter uns lassen“, sagt Nertinger. Zwar ist er mit der Vorbereitung bisher noch nicht ganz zufrieden, „aber die Mädels zeigen die Bereitschaft alles umzusetzten was ich von ihnen verlange“. Ihm stehen rund 20 Spielerinnen zur Verfügung. Wer oben mitspielt steht für Hans Nertinger klar fest: „Die SG Griesingen ist der absolute Favorit. Die Mannschaft war vergangene Saison schon sehr stark“. Zugänge: Lisa Wiedmann, Jessica Mößlang, Larissa Sloboda, Anna-Maria Künzl, Julika Bausenhart, Abgänge: Isabel Bauhofer, Kerstin Brugger, Sabine Hymer

SG Griesingen - Die SG Griesingen startet im Prinzip mit der gleichen Mannschaft wie in der vergangenen Saison in die neue Runde. „Die Vorbereitung war etwas zäh und die Trainingsbeteiligung recht niedrig“, sagt SGG-Trainer Hermann Brunner. Für ihn ist es schwierig, die Gegner einzuschätzen. „Ich kenne die Mannschaften im Raum Tübingen und Reutlingen überhaupt nicht. Ich denke bevor ich da irgendwelche Prognosen abgeben kann, muss ich die ersten drei oder vier Spieltage abwarten.“ Das Ziel für sein Team steht aber fest. „Wir möchten im vorderen Bereich mitspielen und ich denke, dass meine Mannschaft die Qualität dazu hat.“ Zugänge: keine, Abgänge: Daniela Windauer (SV Granheim)

SG Öpfingen - Die SG Öpfingen konnte sich in der vergangenen Saison nur knapp vor dem Abstieg retten. Deshalb ist das Ziel für den Trainer Vincenzo Torcasio klar:“Wir möchten auf jeden Fall den Klassenerhalt schaffen und das am besten mit einem einstelligen Tabellenplatz“. In seiner Mannschaft hat sich nichts verändert. Einen Favoriten festzulegen fällt Torcasio schwer: „Wir sind in einen anderen Bezirk gekommen und eigentlich kenne ich nur drei Mannschaften in der jetzigen Staffel, deshalb ist es schwer, einen Favoriten zu nennen. Allerdings denke ich, dass die SG Griesingen um den Titel mitspielen kann“.

Bezirksliga:

TSG Ehingen - Die TSG Ehingen ist in der vergangenen Saison mit nur vier gewonnenen Spielen von der Regionenliga in die Bezirksliga abgestiegen. Der Trainer der TSG Ehingen, Hans-Peter Baisl möchte mit seiner Mannschaft nun im oberen Tabellendrittel mitspielen. „Wir kennen die Klasse zwar nicht so gut, und müssen schauen, was passiert, aber ich denke schon, dass wir oben mitspielen können“, sagt Baisl. Mit der Vorbereitung ist er zufrieden. Als Stärke seines Teams sieht er die Geschlossenheit und die Ausgeglichenheit. Als Titelfavorit sieht Hans-Peter Baisl den SV Unlingen. Daneben kann er sich den SC Blönried und den SV Granheim II gut vorstellen. Zugänge: Nora Ozorak (VfL Munderkingen), Patricia Geiselhard (eigene Jugend), Viktoria Reisser, Abgänge: Stefanie Sontheimer

Bergemer SV Ennahofen - Die Ennahofener haben sich in den letzten Jahren stetig weiter entwickelt und auch in der Vorbereitung auf diese Saison lief alles zufriedenstellend für den Trainer Alexander Habfast. „Es war eine große Trainingsbeteiligung und man sieht, dass die Mädels motiviert sind“, sagt Habfast. Er hat sich in erster Linie als Ziel gesetzt die Klasse zu halten: „Am Ende dieser Runde steigen drei Mannschaften direkt ab und die viertletzte muss in die Relegation. Das heißt wir müssen Platz acht erreichen. Und das wird vermutlich schwieriger als letztes Jahr“, sagt Alexander Habfast. Zugänge: Lena Kling, Selina Händel (FV Altheim), Julia Rieger (SG Öpfingen), Christiane Block (eigene Jugend), Laura Schaude (eigene Jugend)

SV Granheim II - Die Granheimer werden von ihren Mitstreitern der Liga als Mannschaft gesehen, die um die Meisterschaft mitspielen könnte. Abteilungsleiter Reinhold Oßwald greift nicht ganz so weit: „Wir möchten es schaffen, uns im oberen Tabellendrittel festzusetzen.“ Er sieht als Titelfavoriten die beiden Absteiger, TSG Ehingen und SV Unlingen.

Vorschau für Bezirkspokal am 7. und 8. September

SG Griesingen - SV Unterstadion/Rottenacker (So., 10.30 Uhr). - Die beiden Mannschaften standen sich schon des Öfteren gegenüber und meistens zeigten sie den Zuschauern ein spannendes, kämpferisches Spiel. Bevor sie sich diese Saison wieder in der Regionenliga begegnen, müssen sie also in der ersten Runde des Bezirkspokals gegeneinander antreten. „Für mich ist es wichtig, dass wir den eigenen Kasten erst einmal so sauber wie möglich halten“, sagt SGM-Trainer Hans Nertinger. Das wird nicht all zu einfach, da die Torfrau Vanessa Acker, verletzungsbedingt fehlt. „Die Griesinger haben ein eingespanntes Team und eine gute Offensive. Ich denke ein Sieg für uns wäre schon eine kleine Sensation“, sagt Nertinger. Das sieht SGG-Trainer Hermann Brunner ähnlich: „Für uns muss ein Sieg gegen die SGM auf jeden Fall das Ziel sein und ich denke, wenn wir ins Spiel finden, dürfte das kein Problem sein.“

TSG Ehingen - SV Uttenweiler (Sa., 17 Uhr). - Die Zuschauer erwartet hier sicherlich ein spannendes und hart umkämpftes Spiel. Als Favorit kann wohl der SV Uttenweiler gesehen werden. Jedoch ist der TSG viel zuzutrauen. „Es sieht nicht schlecht aus, was unseren Kader betrifft. Wir kennen den SV Uttenweiler gut und wissen, dass das kein einfaches Spiel wird. Trotzdem hoffe ich, dass wir das Spiel offen gestalten können und die nächste Runde des Pokals erreichen werden“, sagt TSG-Trainer Hans-Peter Baisl.

Bergemer SV Ennahofen - SG Öpfingen (So., 10.30 Uhr). - Als Favorit dürfte in dieser Partie wohl die SG Öpfingen gelten. Doch zu unterschätzen ist der BSV nicht - in den letzten Jahren haben sich die Ennahofener stetig weiter entwickelt. All zu schwer dürften es die Öpfinger allerdings auch nicht haben. „Ich sehe diese Spiel als ein reines Trainingsspiel. Die Runde ist uns viel wichtiger und ich denke es wird auch nicht die komplette erste Mannschaft auflaufen. Aber mir wäre es wichtig, dass wir unter sechs Gegentore kassieren“, sagt BSV-Trainer Alexander Habfast.

SV Unlingen - SV Granheim II (So., 10.30 Uhr) .- Der SVU hat vergangene Saison den Aufstieg in die Regionenliga ganz knapp verpasst. Die Granheimer hatten mit der Meisterschaft zwar nichts zu tun, aber sie belegten am Schluss der letzten Saison den Tabellenplatz drei in der Bezirksliga. Der SVU dürfte die Nase ein kleines bisschen weiter vorne haben, aber die SVG möchte einen Sieg. „Ich freue mich auf ein super Spiel und es wird natürlich alles andere als leicht gegen den SV Unlingen. Unser Ziel ist aber auf jeden Fall in die zweite Runde des Pokals zu kommen“, sagt SVG-Trainer Philipp Schaible. Allerdings fehlen ihm mit Sabrina Eisele, Sandra Locher und Kira Herlemann wahrscheinlich drei wichtige Spielerinnen.