Fußballerinnen des SG Altheim: Zweiter Aufstieg innerhalb weniger Jahre

Zum zweiten Mal innerhalb von nur zwei Jahren haben die Fußballerinnen der SG Altheim einen Aufstieg gefeiert. 2016 gelang der Sprung in die Regionenliga, die das junge Team von Trainer Gerhard Kottmann als Meister nun schon wieder verlässt. In der kommenden Saison tritt die SGA in der Landesliga an und hofft, nicht zuletzt dank einiger Verstärkungen, auch in der höheren Spielklasse eine gute Rolle zu spielen.

Altheims Erfolgsgeschichte begann mit einem starken Jugendjahrgang, der es in die Verbandsstaffel geschafft hatte und sich in dieser Klasse, damals noch mit Trainer Wolfgang Kottmann, behauptete. Zu den Frauen aufgerückt, sorgten die Spielerinnen – nun mit Trainer Gerhard Kottmann – weiter für Furore, sicherten sich gleich die Bezirksliga-Meisterschaft und stiegen 2016 in die Regionenliga auf. Ihr erstes Regionenliga-Jahr schloss die SGA auf Rang drei ab. Nach der Hinserie war Altheim mit dem späteren souveränen Meister Uttenweiler noch gleichauf an der Spitze gelegen, fiel in der schwächeren Rückrunde deutlich hinter Uttenweiler zurück und verpasste am Ende auch noch knapp die Aufstiegs- und Relegationsrunde, Gomadingen wurde mit einem Punkt mehr Zweiter.

„Ideale Vorbereitung“

In der folgenden Saison ließ sich Altheim nichts mehr nehmen. Von den 22 Spielen gewann die SGA 18, davon jeweils neun in Vor- und Rückrunde, hatte am Ende den härtesten Rivalen Bad Saulgau/Renhardsweiler, distanziert und den Titel geholt. Dass sein Team über die gesamte Saison hinweg konstant gut war, hatte für Trainer Gerhard Kottmann zum einen damit zu tun, dass Tanja Kottmann zur Verfügung stand, die in der zweiten Saisonhälfte der Saison 2016/17 verletzt ausgefallen war. Tanja Kottmann, eine der wenigen erfahrenen SGA-Spielerinnen und nach Stationen bis zur Oberliga zurückgekehrt, fehlte dem jungen Team. „Sie ist die Kapitänin und macht viel aus“, sagt der Trainer. Mit 15 Treffern war die Mittelfeldspielerin zudem in der Meistersaison hinter Angreiferin Angela Hospach (18) die zweiterfolgreichste Torschützin ihres Teams. Zum anderen trug zur starken Rückrunde 2017/18 nach Worten des Trainers die „ideale Vorbereitung“ im Winter bei.

Um Tanja Kottmann sowie die ebenfalls zurückgekehrten Isabell Kammerer (SG Griesingen) und Annika Bollmann (SV Alberweiler) entwickelten sich die ganz jungen Spielerinnen weiter. Dass die Entwicklung in die Landesliga führt, überrascht Gerhard Kottmann nicht. Beim Start des Frauen-Teams vor wenigen Jahren „war es schon geplant, dass wir ein, zwei Spielklassen weiter nach oben kommen“, sagt der Trainer.

Die Vorfreude auf die Landesliga sei in Altheim „sehr groß“, so Gerhard Kottmann. „Es kann nichts Schöneres geben.“ Vor allem freut man sich beim Aufsteiger auf die vielen Derbys, allen voran gegen den früheren Oberligisten VfL Munderkingen (Auftaktgegner im September) und den Verbandsliga-Absteiger SV Granheim – Vereine, die der SGA in der Vergangenheit teils deutlich voraus waren. „Es sind immer noch Hochburgen, aber wir haben aufgeholt und sind jetzt in der gleichen Klasse“, sagt Altheims Trainer, der gespannt ist, wie sich sein Team in der Landesliga schlägt. Ihm ist bewusst, dass die Anforderungen steigen. „Das Spiel wird schneller und kampfbetonter.“ Und ihm ist auch klar, dass sich der Aufsteiger in einer anderen Rolle wiederfinden wird. „Wir haben drei Jahre lang immer an der Spitze mitgespielt, deshalb wird es für uns eine neue Erfahrung“, so Kottmann. Das Ziel liegt für ihn auf der Hand: „Wir wollen so schnell wie möglich mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun haben.“

Vier Zugänge

Gerhard Kottmann baut auf das bisherige Team, von den Stammkräften steht nur Felicias Remmele wegen eines Auslandsaufenthalts nicht zur Verfügung. Vier Spielerinnen stoßen neu hinzu. Vom VfL Munderkingen wechselt Torhüterin Eva Turiello zum Landesliga-Aufsteiger, von der SG Griesingen kommt Torjägerin Jana Niemitz, die als Juniorin Teil des Altheimer Verbandsstaffelteams war. Dies gilt auch für Lena Scherb, die zuletzt für den BSV Ennahofen am Ball war. Vom BSV, der keine Mannschaft mehr stellt, sondern mit Altheim als SGA II/Ennahofen in der Kreisliga antritt, wird auch Torjägerin Tülay Tarakcilar das Landesliga-Team verstärken.

Trainer Kottmann kommt entgegen, dass es künftig mit der SG Altheim II/Ennahofen einen Unterbau unter dem Landesliga-Team gibt. Beide Teams trainieren zu gleichen Zeiten, neben zwei Terminen in Altheim gibt es einen in Ennahofen bei Trainer Stefan Schmidt, wobei Kottmann nach Möglichkeit dabei sein will. „So haben die Spielerinnen die Möglichkeit, mindestens zweimal die Woche ins Training zu gehen“, sagt Gerhard Kottmann. Weiter an Bord ist auch Altheims Co-Trainer Dusan Livaja.

Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison sind gegeben. Das sorgt für Optimismus bei der SG Altheim, deren Vorbereitung gestern begann. Gerhard Kottmann glaubt an ein gutes erstes Jahr in der Landesliga. „Ich bin zuversichtlich, dass wir drei oder vier Vereine hinter uns lassen werden.“