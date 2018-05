Fußball und Musik prägen den „Heuberger“

Zweimal Rocknacht, einmal Schlagerabend, einmal Zeltgottesdienst und natürlich jede Menge fairer Fußball: Beim 64. Heuberg-Wanderpokal-Turnier kamen die Besucher wieder einmal voll auf ihre Kosten. Die Verantwortlichen des ausrichtenden Sportvereins Egesheim um Vorsitzenden Edgar Sauter zeigten sich mit dem Verlauf und dem Besuch zufrieden.

Auch wenn die Besucherzahlen bei den beiden Rockveranstaltungen am Freitag (The Woodpeckers) und am Sonntag (Filiale Süd) tendenziell höher waren, so konnte sich der SV Egesheim auch am Samstag bei Papi’s Pumpels über ein volles Festzelt und viele begeisterte Schlagerfans freuen. Die Helfer arbeiteten beim Mega-Event des Heubergs Hand in Hand und der SV stand in ständigem Kontakt sowohl mit dem Getränke-Lieferanten als auch mit dem Metzger und dem Bäcker. Dort konnte auf Abruf immer wieder nachbestellt werden. Am Sonntag riss die Nachfrage nach Mittagessen bis 16.30 Uhr nicht ab.

Viele der zahlreichen Helfer aus der gesamten Gemeinde Egesheim und aus den umliegenden Gemeinden, inklusive Arbeitskollegen der SV-Vorstandsmitglieder, deckten über das Wochenende gleich mehrere Schichten ab.

Von der DRK-Bereitschaft Heuberg verrichteten insgesamt 82 Helfer der Ortsgruppen Bubsheim, Wehingen, Gosheim und Deilingen unter Leitung des Bubsheimer Gruppenführers Rolf Gutmann und seines Stellvertreters Norbert Hippel in mehreren Schichten Bereitschaftsdienst im Zelt und am Sportplatz.

Auch der Wettergott war Fußballern und Zuschauern weitestgehend wohl gesonnen, denn der Regen hielt sich am Samstag in Grenzen, am Sonntag hielt er sich trotz Wolkendecke zurück und am Montag zeigte sich überwiegend die strahlende Sonne.

Allerdings gab es am Pfingstmontag auch eine viertelstündige Spielunterbrechung wegen eines Hagelschauers. Die Zuschauer flüchteten währendessen ins Festzelt.