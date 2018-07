Fußball ist wichtigste Nebensache der Welt

„Jetzt stehen wir wieder ein bisschen besser da. Aber wir haben einen hundsmiserablen Start in die laufende Saison hingelegt. Was kein Wunder ist, bei unserer miserablen Vorbereitung!“ Trainer Sepp Kern ist gnadenlos ehrlich und objektiv und geht, wenn es sein muss, mit seinen Jungs – die Erste des TSV Oberreitnau – streng ins Gericht.

Von unserer Mitarbeiterin Susi Donner

Aber er lobt und motiviert auch. Die Trainingsbeteiligung sei zu Beginn schlecht gewesen. Seit dem ersten Vorbereitungsspiel hat die Mannschaft zudem fünf Langzeitverletzte zu beklagen. „Die Auftaktniederlagen müssen nun während der Runde mit viel Einsatz aufgeholt werden. Wir haben vier Wochen lang, in harter Arbeit das versäumte Training nachgeholt und jetzt scheint es zu fruchten“, sagt er versöhnlich. Momentan stehen die Oberreitnauer Herren auf Platz acht in der Kreisliga A. Sieben Punkte haben sie in den vergangenen drei Spielen geholt. Zu wenig, sagt Kern. Aber es gehe aufwärts: Das Spiel gegen die SpVgg Lindau habe ihnen einen Motivationskick gebracht. Schon vor dem Spiel. Denn gegen diese Mannschaft haben die Oberreitnauer die vergangenen vier Jahre nicht mehr verloren. Sie gingen also mit viel Selbstvertrauen aufs Feld. „Die Spielvereinigung war Tabellenführer, wir Tabellenletzter. Und wir haben sie geschlagen!“ sagt Kern stolz. Es folgten die erfolgreichen Spiele gegen Nonnenhorn und Schlachters. „Das war für uns eine Standortbestimmung. Zumal unsere Langzeitverletzten sicherlich für die gesamte Vorrunde ausfallen und es schwierig ist, alle zu ersetzen.“ Nach den vergangenen drei Wochen sei die Stimmung in der Mannschaft auch wieder gut. „Es macht natürlich allen mehr Spaß, wenn Punkte reinkommen.“ Was Kern vermeiden will: „Wir haben in der vergangenen Saison um den Abstieg gekämpft. In dieser Spielsaison will ich mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Wir müssen keine Wunder vollbringen. Unser Ziel ist, im Mittelfeld der Liga zu stehen.“ Und das will er mit kleinen Schritten erreichen. „Im Fußball geht es immer mal bergauf und bergab. Die Tiefs muss man überleben, weitermachen und die Ziele dementsprechend definieren. Ich erwarte selbstbewusstes Auftreten und es sind einige tragende Persönlichkeiten im Kader, die ihre Sache wirklich gut machen.“ Im Sturm hapere es, aber „nicht weil sie schlecht sind, sondern weil wir einfach keine Sturmspieler haben.“

Kern ist allerdings überzeugt, dass in seinen Spielern viel mehr Talent steckt, als sie momentan zugeben. „Das zeigt sich ja immer wieder, wenn die Spiele plötzlich gut laufen.“ Das Training das Sepp Kern seinen Spielern angedeihen lässt, stimmt er natürlich auf die Erfordernisse ab: „Wir haben in der letzten Zeit wenig Tore geschossen, also gibt es viele Torschussübungen. Wenn Kondition fehlt, gibt’s viel Konditionstraining. Ansonsten einen gesunden Mix aus allem.“ Wichtig sei ihm auch, dass die Spieler erkennen, dass die Spiele am Sonntag nur dann so richtig Spaß machen, wenn sie sich im Training ordentlich darauf vorbereitet und fit gemacht haben.

Die Besonderheit der Mannschaft sieht der Trainer vor allem in der Tatsache, dass sie immer wenn es um etwas geht, zusammenstehen wie ein Mann. „Und dann spielen sie auch gut. Der Wille zum Siegen ist da und wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen – dann klappt es plötzlich“, lobt er. Stefan Bilger, Abteilungsleiter Fußball, fügt hinzu, dass die Einsatzbereitschaft auch über das Fußballfeld hinausgehe; denn das Vereinsleben und die Gemeinschaft werden im TSV Oberreitnau groß geschrieben.

Hilfsbereitschaft ist groß

Die Hilfsbereitschaft geht über die Gemeindegrenze hinaus. Wenn es irgendwo in Lindau Veranstaltungen gibt, bei denen Helfer gebraucht werden, wie aktuell beim Sparkasse-Marathon am kommenden Wochenende, dann kann man auf den TSV Oberreitnau zählen. Für den Herrenfußball steht in Oberreitnau ein relativ junger Kader von 30 Mann zur Verfügung, aus denen die erste und die zweite Herrenmannschaft gebildet werden. Der Jugendfußball, rund 120 Kinder und Jugendliche spielen hier, ist mit Mannschaften von Bambini bis A-Jugend abgedeckt. Nur eine B-Jugend gibt es derzeit keine. Die Mädchen trainieren bei den Buben mit, was gut gelinge. Fußball sei, da ist sich Kern darüber im Klaren, eine Nebensache. Aber: „Fußball sollte für den der, es Spielt die wichtigste Nebensache der Welt sein, die er mit dem nötigen Ernst betreibt und am Sonntag – da muss er gewinnen wollen.“