Fußball gibt beim Fest des Harmonikavereins Wurmlingen den Takt an

Wurmlingen (wasa) - Der Harmonikaverein Edelweiß Wurmlingen hat am Samstag vor der Schlosshalle sein dorthin verlegtes Kaufgassenfest gefeiert – mit vielen Gästen und jeder Menge Harmonikamusik. Grund des Umzugs war die Terminkollission mit dem Deutschland-Spiel bei der WM in Russland. Um das Fest nicht abrupt enden lassen zu müssen, weil die Gäste zum Fußballspielen nach Hause gehen, wurden eine Leinwand samt Beamer organisiert. Die passende Musik hatten die Harmoniker schnell gefunden: „Atemlos durch die Nacht“ wurde lange vor Einbruch der Dunkelheit gespielt. Und Sambarhythmen kamen dazu, um in Sotschi fußballerische Leichtigkeit per Telepathie zu erzeugen. Ansagerin Daniela Kästle ging auf einen besonderen Umstand ein: Dirigent Alexander Wassylenko habe seine Premiere bei diesem Fest. Seine „begeisternde Art“ motiviere die Harmonikaspieler. Sie fügte an, dass der im Herbst 2017 engagierte Dirigent einen guten Draht zu den jungen Spielern habe. Daher durften auch dieses Mal die Jüngsten zusammen mit den arrivierten Spielern auftreten. (wasa)