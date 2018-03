Fußball-Bezirksliga: Kißlegg erwartet Bad Wurzach zum Derby

Englische Woche in der Fußball-Bezirksliga: Der vierte Spieltag wird am Donnerstag um 18.15 Uhr angepfiffen. Dabei kommt es zum Derby zwischen der SG Kißlegg und der TSG Bad Wurzach.

Weder körperlich noch personell ist der SV Seibranz derzeit schon bei 100 Prozent – trotzdem konnte sich SVS-Trainer Wolfgang Jäger am Sonntag über einen letztlich souveränen Sieg bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen freuen. Christian Lauber und Christoph Sailer waren beruflich bedingt verhindert – zumindest mit Sailers Rückkehr kann Jäger am Donnerstag für das Heimspiel gegen den FC Dostluk Friedrichshafen wieder fest rechnen. Stefan Sailer zwickt allerdings der Oberschenkel. Das Motto gegen Dostluk ist klar: „Zuhause wollen wir drei Punkte“, sagt der Coach, der sich nicht ganz sicher ist, ob das Heimspiel am Wochenspieltag wirklich ein großer Vorteil ist: „Wer fahren muss, trifft sich lang vor dem Anpfiff und kann sich einstimmen.“

Vielleicht war´s der Übermut des Aufsteigers – der TSV Eschach legte jedenfalls beim FC Dostluk Friedrichshafen furios los und musste dann viel zu früh der Hitze Tribut zollen. „Wir haben uns die Kräfte falsch eingeteilt“, meint denn auch Trainer Jens Rädel, „zwischen der 50. und der 70. Minute sind wir regelrecht eingebrochen.“ Gut, dass die Drangphase zu Beginn der Partie gleich zwei Tore eingebracht hatte – so reichte es zu einem Punkt. Jetzt kommt der FC Wangen II nach Eschach – Rädel wird sein System für das Heimspiel umstellen: „Zuhause werden wir offensiver ausgerichtet sein.“ Julian Glonnegger, Kreativmann im offensiven Mittelfeld, wird allerdings berufsbedingt fehlen.

Auch wenn die letzte Partie beim SV Kressbronn verloren ging – Trainer Helmut Zimmermann ist zufrieden mit den vier Punkten, die sein SV Amtzell bisher gesammelt hat: „Man darf nicht vergessen, dass uns mit Simon Stiller, Stefan und Michael Riechel drei der erfahrenen Spieler langfristig fehlen.“ Die Jungen müssen es richten – auch gegen den TSV Tettnang. „Die werden nach den zwei Niederlagen gewaltig unter Druck stehen“, mutmaßt Zimmermann, „und wer unter Druck steht, macht Fehler – das müssen wir ausnutzen.“ Ein Pluspunkt für den SVA: Aus dem Urlaub zurück ist Offensivmann Sven Christberger.

Die SG Kißlegg ist mit einem Sieg gegen den FC Isny und einem Unentschieden gegen den SV Fronhofen in die Saison gestartet – dann hatten Trainer Ewald Schmid und seine Mannschaft spielfrei. Jetzt kommt die TSG Bad Wurzach, die mit drei Unentschieden in Serie im Gepäck anreist.

Der FC Isny muss zuschauen – der FCI hat seine Partie gegen den SV Kressbronn bereits vor einer Woche ausgetragen und gewonnen.

Die Spiele:

Donnerstag 18.15 Uhr

SV Amtzell – TSV Tettnang

SG Argental – SGM Fischbach/Schnetzenhausen

SV Kehlen – SG Baienfurt

SV Seibranz – FC Dostluk Friedrichshafen

TSV Eschach – FC Wangen II

SG Kißlegg – TSG Bad Wurzach

SV Fronhofen – SV Oberteuringen

Spielfrei: FC Leutkirch