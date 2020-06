Fußball-Abteilungsleiter Gerhard Klank gibt sein Amt ab

Markdorf - Wechsel in der Abteilungsleitung Fußball beim Sportclub Markdorf (SCM): Nach 17 Jahren Tätigkeit als Abteilungsleiter kandidierte Gerhard Klank nicht mehr für dieses Amt. In der Mitgliederversammlung am Freitag wurde Markus Kieferle einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt. Eigentlich sollte der Wechsel bereits im März erfolgen, doch Corona bedingt kam es zur Verzögerung.

Der neue Abteilungsleiter Markus Kieferle, gehört seit fast 40 Jahren zum SCM, seine Fußballer-Karriere startete er in der F-Jugend, spielte bis zur zweiten Mannschaft und wechselte dann in das Leitungsteam. Dort war er 14 Jahre aktiv, zudem trainierte er Jugendmannschaften. Es werde keine gravierenden Änderungen geben, kündigte Kieferle an. Sportlich werde mit der ersten Mannschaft ein Platz im oberen Tabellendrittel der Bezirksliga angestrebt. Ziel sei es, nach einer sportlichen Konsolidierungsphase wieder in die Landesliga aufzusteigen. Für die zweite Mannschaft gelte es, eine personelle Konstanz zu erreichen und weitere Spieler zu finden, die bereit sind, sich weiterzuentwickeln. Dies sei aktuell sehr schwierig. Ein wichtiges Standbein sei dabei der Jugendbereich, die A-Mannschaft als Sprungbrett zu den Aktiven solle weiter aktiv gefördert werden. Auch dies sei keine einfache Aufgabe, derzeit werde eine Spielgemeinschaft mit Kluftern angestrebt. Kieferle strebe an, Kindern, Jugendlichen und Aktiven im Verein ein sportliches Zuhause zu bieten. Erste Schritte seien dazu getan, mit Wolfgang Stolpa sei ein engagierter Trainer für die erste Mannschaft gefunden worden. Gleiches gelte für Ewald Schmid der im Jugendbereich das Training koordiniert. Für das Jahr 2020 rechne er mit einem erheblichen Fehlbetrag in der Kasse, bedingt durch die Spielpause aufgrund der Corona-Situation. Neben den Eintrittsgeldern fehlen die Einnahmen von den Festen und Turnieren.

Die vergangenen 17 Jahre seien spannend gewesen, erklärte Gerhard Klank. Er dankte den vielen Unterstützern und Helfern bei der Arbeit im und für den Verein. Seit 1989 sei er im SCM und habe sich immer wohlgefühlt. Ebenso dankte er der Stadt für die gute Zusammenarbeit, die Sanierung der zwei Plätze und für die geplante Sanierung des Kunstrasen-platzes. Auch den zahlreichen Sponsoren dankte er. „Sie haben die Abteilung gelebt und sehr viel für sie geleistet“, dankte Bürgermeister Georg Riedmann Gerhard Klank. Einig seien sich beide, dass Jugendarbeit im Verein Jugendarbeit in der Stadt sei. Es sei bisher einmalig, dass der Fußballabteilungsleiter 17 Jahre durchgehalten habe, dankte Erich Lorenz, Vorsitzender des Gesamtvereins.

Nicht mehr für den Vorstand kandidierten Uwe Schulz und Markus Krug. Einen Wechsel gab es auch beim Kassierer, diese Aufgabe übernimmt Markus Holzschuh, sein Vorgänger Volkan Kirsan wurde als Beisitzer gewählt. Neu im Vorstand ist die Position Spielausschuss, die Michael Parton übernimmt.