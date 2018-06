FSV Denkingen II verpasst den Aufstieg

Die zweite Mannschaft des FSV Denkingen spielt auch in der nächsten Saison in der Fußball-Kreisliga C. Die Denkinger verloren am Sonntag vor rund 150 Zuschauern das Relegationsspiel gegen den Tabellenzwöften der Kreisliga B 2, FSV Schwenningen II, in Zepfenhan 1:3 (1:0).

Dabei hatte es lange Zeit nicht nach einem Schwenninger Erfolg ausgesehen. Die Denkinger spielten besonders in der ersten Hälfte couragiert und führten 1:0. Erst in den letzten 20 Minuten drehten die Kicker vom Schwenninger Moos die Partie noch zu ihren Gunsten.

Spielerisch waren die von Dorel Giurgiu, früher unter anderem beim SV Seitingen-Oberflacht und SV Durchhausen, trainierten Schwenninger überlegen, konnten daraus jedoch lange Zeit kein Kapital schlagen. In der 16. und 21. Minute tauchte der 38-jährige Anestis Parharidis vor dem Denkinger Torhüter Jonas Scheb auf, der zweimal abwehrte. Den ersten Abschluss auf Denkinger Seite hatte Andreas Patzak in der 17. Minute, der nach schönem Zuspiel von Marius Zepf aber zu schwach schoss.

Als die Schwenninger Abwehr bei einem Eckball zu weit aufgerückt war, nutzten die Denkinger einen Konter zur Führung. Maxim Diez war bereits am Torhüter vorbei, als ein Schwenninger Spieler den Ball abblockte. Doch der Abpraller landete erneut bei Diez, der nun das leere Tor vor sich hatte und zum 1:0 einschoss (22. Minute).

Nach der Pause verstärkten die Schwenninger ihre Bemühungen auf den Ausgleich. Die erste Chance hatten jedoch die Denkinger, als Martin Seid nach einem Konter über die rechte Seite den Ball aber nicht an Schlussmann Mossab Naggai, der kurz vor der Halbzeit für den verletzten Salar Kahwali eingewechselt worden war, vorbeibrachte.

Die Schwenninger waren nun spielbestimmend. In der 58. Minute musste Scheb bei einem Schuss von Parharidis nachfassen. Doch in der 71. Minute war es soweit: Roy Victor Gomes schlenzte in halblinker Position den Ball am Denkinger Keeper vorbei ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich. Und die Schwenninger setzten nach. In der 77. Minute setzte sich Parharidis am rechten Flügel energisch durch und seine Hereingabe lenkte der Denkinger David Dreher zum Schwenninger 2:1 ins eigene Tor.

Doch die Denkinger Reserve gab noch nicht auf. Nach einem Freistoß aus dem Mittelkreis von Jens Giese verlängerte Stefan Lewedey das Leder mit dem Kopf am herauseilenden Torhüter vorbei, doch der Ball verfehlte nur um wenige Zentimeter das Tor. Nur eine Minute später konnten die Denkinger nach einem Eckstoß eine große Verwirrung im Torraum der Schwenninger nicht nutzen. Die Entscheidung fiel in der fünften Minute der Nachspielzeit, als Denis Meschkorudnij nach einem schnellen Angriff zum 3:1-Endstand für die zweite Mannschaft der FSV Schwenningen erfolgreich war.

Der nicht überzeugende Schiedsrichter Jonathan Dom aus Rottweil zeigte in der 86. Minute auf beiden Seiten eine gelbrote Karte.

FSV Schwenningen II: Salar Kahwali (ab 45 Minute Mossab Naggai), Christian Neininger, Massimiliano Gianotti, Admir Bisevac, Mehmet Elbir, Osman Colak (85. Alija Hackovic), Almir Smakovic (49. Roy Victor Gomes), Anestis Parharidis (88. Denis Meschkorudnij), Mohammad Alsaadi, Koray Batmaz, Armin Davitian. - FSV Denkingen II: Jonas Scheb, Silas Dufner, David Dreher, Jens Giese, Lukas Dreher (45. Sven Burkert), Andre Hahn, Marius Zepf, Valdet Tuzi (67. Stefan Lewedey), Maxim Diez, Andreas Patzak, Martin Seid. - Tore: 0:1 (22. Minute) Maxim Diez, 1:1 (71.) Roy Victor Gomes, 2:1 (77., Eigentor Davd Dreher), 3:1 (90.+5) Denis Meschkorudnij. - Schiedsrichter: Jonathan Doms (Rottweil). - Zuschauer: 150. - Gelb-rote Karten: Colak (FSV Schwenningen, auf der Auswechselbank), David Dreher (Denkingen). - Gelbe Karten: 2/7.