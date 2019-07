FSF: Sie haben immer noch sich

- Feine Sahne Fischfilet kommen auf ihrer „Wir haben immer noch uns“-Tour am 6. Dezember (20 Uhr) in die Bigbox Allgäu in Kempten. Diesen Sommer spielen sie unter freiem Himmel die beiden größten eigenen Konzerte ihrer Bandgeschichte: Am 6. Juli werden über 12000 Fans in Dresden im Rahmen der „Filmnächte am Elbufer“ erwartet, ihr Konzert in der Zitadelle Spandau ist laut Pressemitteilung mit über 10000 Karten bereits seit Monaten ausverkauft. Dazu große Auftritte vor zehntausenden begeisterter Zuschauer bei Rock am Ring, Rock im Park, dem Greenfield in der Schweiz und dem Nova Rock-Festival in Österreich. Schon 2018 feierten über 100 000 Fans die Band auf der ausverkauften Tournee zu ihrem aktuellen Album „Sturm & Dreck“, mit dem sich Feine Sahne Fischfilet bis auf Position dreider deutschen Charts vorarbeiten konnten. Im Herbst spielten sie darüber hinaus vor 90 000 begeisterten Zuschauern auf Einladung der Toten Hosen bei deren ausverkauftem Tourfinale im Düsseldorfer Stadion. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Die Tickets kosten 30 Euro plus Gebühren und sind unter anderem erhältlich auf Eventim, auf Tixforgigs sowie an jeder Vorverkaufsstelle, auch auf www.bigboxallgaeu.de sowie bei der „Schwäbischen Zeitung“ unter tickets.schwaebische.de und Telefon 0751 /295/ 557 77. Foto: Veranstalter