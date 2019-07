FSD-Seenot-Retter haben Hochkonjunktur

Lindau (lz) - Der Freiwillige Seenot-Dienst (FSD), Revier Bodensee, hat eine Saisonzwischenbilanz vorgelegt. Die FSD-Mitglieder haben demnach schon wieder einige Einsätze hinter sich.

Demnach kam es bereits am 30. März zu einem ersten Erste-Hilfe-Einsatz. Dabei konnte FSD-Mitglied Thomas Ball einem Seminarteilnehmer im Hafen Ultramarin helfen, der mit Kreislaufproblemen kämpfte und ohnmächtig wurde. Die Person befand sich während des Vorfalls in einem Segelboot im Hafen in Langenargen und konnte an den Rettungsdienst übergeben werden.

Aufgrund des hohen Wasserstands zum Saisonbeginn und der damit verbundenen Treibholzlage kam es zu zahlreichen Hilfseinsätzen von FSD-Mitglieds Daniel Sandau. Durch diverse Schäden an Antrieb und Propeller mussten einige Wassersportler von ihm in ihre Heimathäfen abgeschleppt werden. Zudem kam es vereinzelt zu Motorausfällen aufgrund von Startschwierigkeiten.

Am Sonntag, 9. Juni, erhielt FSD- Mitglied Jörg Fischer einen Hilferuf eines Motorbootfahrers mit Startschwierigkeiten. Ein weiteres FSD-Boot mit Starthilfekabel konnte die defekte Batterie auf dem Boot jedoch auch nicht mehr zum Starten bewegen, sodass der Bootsfahrer zurück in den Hafen nach Wasserburg geschleppt wurde.

FSD-Mitglied Hubert Pröller hatte bereits vier Einsätze zu verzeichnen: So kam es am Sonntag 30. Juni, zu einem Hilfseinsatz, bei dem ein Motorboot von Lindau nach Langenargen (Hafen Ultramarin) vermutlich aufgrund eines Getriebedefekts abgeschleppt werden musste. Am Mittwoch, 3. Juli, benötigte ein Motorboot Starthilfe. Die Batterie war leer, nachdem der Bootsführer vergessen hatte, die Kühlbox auszustecken. Am Freitag, 5. Juli, musste ein Motorboot Höhe Strandbad Eichwald nach Lindau Kleiner See abgeschleppt werden, nachdem sich der Motor sich nicht starten ließ. Am Samstag, 6. Juli, musste ein kleines Motorboot mit Elektromotor an die Slipanlage im Kleinen See abgeschleppt werden, nachdem der Bootsführer das Wetter trotz Sturmwarnung unterschätzt hatte.

Am selben Tag konnte FSD-Mitglied Andreas Tirolf am Untersee einem Segelkatamaran zuhilfe kommen, der mit einem Mastbruch bei einem Unwetter vor Mammern im Untersee lag. So konnten zwei Personen aus Seenot gerettet werden und der Katamaran wurde in den sicheren Hafen zurück geschleppt.

FSD-Mitglied Swen Hagelstein konnte am Sonntag, 14. Juli, einem Mann in Wasserburg an der Promenade helfen, der ohnmächtig wurde und sich dabei eine Verletzung am Arm zuzog. Der Patient wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Zudem fand am Samstag, 13. Juli, die jährliche Rettungsübung des FSD Bodensee mit Schwerpunkt Hilfeleistung für Katamaran-Segler statt. Dank der Unterstützung von Seglern des TSG Zech konnten Mitglieder des FSD Kenntnisse über das Katsegeln und die damit verbundenen Besonderheiten erlangen. Nach einer theoretischen Einführung im Hafen Zech mit zahlreichen Fallbeispielen über die Funktionsweise von Sportkatamaranen, zeigten die Segler auf dem Wasser, was bei einer eventuellen Hilfeleistung zu beachten ist. Mit fünf Booten und zahlreichen Teilnehmern gelang es einen (absichtlich) gekenterten Kat während der Übung mehrmals aufzurichten.

Abgerundet wurde die Übung mit einer Auffrischung von Erste-Hilfe-Kenntnissen dank der Unterstützung der Wasserwacht OG Lindenberg.

Der Kontakt zur OG Lindenberg besteht aufgrund einer Ausbildung einiger FSD Mitglieder zu Rettungsschwimmern bei der Kreiswasserwacht Lindau. So konnten während der Wintersaison 2018/2019 einige FSD-Mitglieder das Rettungsschwimmerabzeichen in Bronze und Silber ablegen.

Im Regelfall liegt der Schwerpunkt der FSD-Einsätze bei der technischen Unterstützung von Bootsführern. Trotzdem komme es vereinzelt zu Situationen, die auch Kenntnisse der Ersten Hilfe erfordern um die Zeit bis zum Eintreffen der professionellen Rettungskräfte sinnvoll genützt wird. Hierzu verlangt der Verein ein regelmäßiges Training und stellt auch Ausrüstung wie einen Rettungsrucksack zur Verfügung. Einige Mitglieder sind auch in anderen Hilfsorganisationen tätig und helfen nebenbei auch in ihrer Freizeit im Namen des FSD auf dem Bodensee.

Der FSD hat aktuell am Bodensee 23 aktive Schiffsführer auf Motorbooten und vier auf Segelbooten. 2018 leisteten die Mitglieder am Bodensee 4490 Bootsstunden auf dem See mit zwei Rettungen (zwei gerettete Personen), 68 Hilfeleistungen und 35 Sicherungen (beispielswiese Regattasicherung).