Frustrierte Wähler und kalte Temperaturen

Als studierte Politikwissenschaftlerin habe natürlich auch ich in den vergangenen Monaten, Wochen und Tagen immer wieder verfolgt, was sich in Sachen Koalitionsverhandlungen tut. So auch die Kommunalpolitiker. Alle haben Argumente für oder gegen eine Große Koalition. Gestern wollte ich dann auch die Wählerstimmung einholen – und startete zu einer Umfrage durch Laichingen. Ganz enttäuscht kehrte ich in die Redaktion zurück. Ich hatte viele Menschen auf der Straße angehalten und ihnen die Teilnahme an der Umfrage schmackhaft gemacht. Beim Wort „Umfrage“ war auch meist noch alles in Ordnung und die Leute erklärten sich bereit, ihre Meinung zu äußern. Als ich dann jedoch das Thema – die Verhandlungen um die Große Koalition – nannte, erntete ich Kopfschütteln. Plötzlich wollte sich keiner mehr beteiligen – zumindest nicht öffentlich in einem Zeitungsbericht.

Was ist da los? Einige der Befragten wollten schlichtweg von den politischen Gegebenheiten nichts mehr wissen. Sie schienen mir förmlich frustriert. Das deckt sich auch teilweise mit den Aussagen der ehrenamtlichen Ratsmitglieder vor Ort. Auch sie sprechen vom Trauerspiel Deutschlands, nach den Wahlen im September vergangenen Jahres immer noch nicht regierungsfähig zu sein. Sie betonten ihre Enttäuschung darüber und auch ihre Ratlosigkeit. Ein Laichinger, den ich gestern nach seiner Meinung fragte, sagte mir ganz offen, dass er die derzeitige Situation nicht verstehen kann – schon gar nicht, dass nun alleinig die SPD-Mitglieder über das weitere Vorgehen der Zukunft entscheiden. Das sei nach einer Wahl frustrierend.

War es also Frustration, die mich gestern ohne Aussagen von Umfrageteilnehmern zurück in die Redaktion brachte, oder lag es vielleicht doch an den kalten Temperaturen? Ich hoffe letzteres. Gefühle und Politik sind ein schwieriges Feld.