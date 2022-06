Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sich endlich wieder gegenseitig in den Gruppen besuchen zu dürfen, den Garten wieder gemeinsam nutzen zu können und gruppenübergreifende Aktivitäten zu unternehmen, all das hatten die Kinder und Erzieher des Kindergarten Regenbogens in Durchhausen aufgrund der Corona-Regeln sehr vermisst. Vollauf begeistert waren die Kinder von der Wald-und Aktionswoche, welche vor kurzem stattgefunden hatte. Eine Woche lang hatten die Kinder der Gruppen Gelb und Blau zusammen im Wald verbracht. Vom Kindergarten aus musste zunächst einmal jeden Morgen der Weg in den Wald bewältigt werden. Schon das eine erste Herausforderung, die aber von allen Kindern tapfer gemeistert wurde. Nach dem gemeinsamen Frühstück konnte dann der Wald erkundet und Stück für Stück erobert werden.

Die Kinder konnten sich mit ganz viel Entdeckerfreude auf den Wald als Spielplatz einlassen. Mit großer Motivation und Tatendrang waren die Kinder bei der Sache. Viele interessante Beobachtungen wurden gemacht und Spielideen entwickelt. An einem Tag war dann auch noch Förster Harald Rutha vor Ort und konnte den Kindern und Erziehern viel Spannendes und Wissenswertes zum Wald vermitteln. Und während die Kindergartenkinder den Wald erkundeten, waren die Krippenkinder auf dem Hof von Familie Häring, um die Hühner zu besuchen. Im Rahmen des Projekts „Bauernhoftiere“ waren die Krippenkinder schon vor einiger Zeit zu Besuch bei Familie Bentlage und deren Schafe gewesen. Und nun hatte sich während der Aktionswoche auch noch ein Spontanbesuch bei Familie Merz ergeben, und zwar bei Pferdedame Confetti und ihrem frisch gebackenen Fohlen.

Der krönende Abschluss dieser ereignisreichen Woche war dann ein „Frühlingsspaziergang mit Mama“. Am Samstagvormittag bei traumhaft sonnigem Wetter trafen sich Mütter und Kinder zu einem gemeinsamen Spaziergang durch den Ort. Anschließend überreichte jedes Kind seiner Mama eine selbst hergestellte und bemalte Tasche. Entlang des Weges wurden dann kleine Schätze und Aufmerksamkeiten gesammelt, welche die Mama in der kleinen Tasche unterbringen konnte. Zusammen mit dem Erzieher-Team hatten sich die Kinder hierfür kleine Reime und Überraschungen ausgedacht. Zurück am Kindergarten sangen die Kinder noch ein Lied für die Mamas.