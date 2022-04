Frühjahrskonzert nach zweijähriger Zwangspause

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem das traditionelle Jahreskonzert des Musikvereins Hergensweiler in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Pandemie ausfallen musste, freute sich Vorstand Erwin Pichler umso mehr, die Zuhörer in der vollbesetzten Leiblachhalle zum Frühjahrskonzert 2022 begrüßen zu können.

Obwohl die Probenphase bis zuletzt von großen Unsicherheiten geprägt war, hat Dirigent Michael Müller mit seinen Musikerinnen und Musikern ein abwechslungsreiches Programm einstudiert, welches beim Publikum sehr großen Anklang fand.

Eröffnet wurde der Konzertabend stimmungsvoll von der Jugendkapelle Leiblachtal unter ihrem neuen Dirigenten Andi Abler, bevor dann die Hauptkapelle die Bühne betrat.

Moderiert von Ansagerin Maria Högerle bot das Orchester dem Publikum neben konzertanter und traditioneller Blasmusik auch einige solistische Werke, in denen Antonia Pichler (Waldhorn), Andi Abler (Flügelhorn) und Ramona Sutter (Gesang) ihr Können unter Beweis stellten.

Bezirksdirigent Ernst Müller vom Bezirk 7 des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes betonte in seinem Grußwort die große Bedeutung der Musikkapellen in unseren Gemeinden, bevor er insgesamt 23 Musikerinnen und Musiker für bestandene Bläserkurse beziehungsweise langjähriges aktives Musizieren auszeichnen konnte.

Bevor die Musikantinnen und Musikanten, am Ende des Konzertprogramms, das Publikum mit dem Medley „80er KULT(tour)“ in das Jahrzehnt der Dauerwellen und Schulterpolster zurück versetzte, bedankte sich Vorstand Erwin Pichler nochmals ausdrücklich bei Dirigent Michael Müller. Dieser habe es immer wieder geschafft, die Motivation zum gemeinsamen Musizieren bei den Mitgliedern der Kapelle zu wecken. Nur so war es möglich nach dem mehrfachen Aussetzen des Probenbetriebs ein Jahreskonzert in so kurzer Zeit auf die Beine zu stellen.

Mit zwei weiteren Zugaben bedankte sich das Orchester beim Publikum für den großen, langanhaltenden Applaus.

Der Konzertabend war geprägt von strahlenden Gesichtern, sowohl bei den Akteuren auf der Bühne, also auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern.