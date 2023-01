Frontm3n kommen nach Kempten

Die Band Frontm3n spielt wieder in der Kultbox. Insgesamt 28 Konzerte umfasst die „Enjoy the Ride“-Tour der drei Engländer. Am 29. Januar machen sie Halt in Kempten.

Das Trio ist eine Art Supergroup – immerhin ist oder war jeder von ihnen Sänger einer Band, die es bis in die höchsten Pop- und Rocksphären schaffte. Howarth ist seit Jahren Sänger von The Hollies, Lincoln war 13 Jahre lang Leadsänger bei Sweet und ist aktuell der Frontmann bei Smokie. Wilson lieh seine Stimme 20 Jahre lang der Band 10cc. Gemeinsam agiert das Trio inzwischen seit sieben Jahren als Frontm3n.

Karten für das Konzert sind erhältlich auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der Bigbox Allgäu, bei der „Schwäbischen Zeitung“ unter www.tickets.schwaebische.de und telefonisch unter 0751/29555777 auf www.eventim.de oder in der Ticketverkaufsstelle telefonisch unter 0831/570551000. Auch der Ticketdirect-Service der Bigbox Allgäu ist hier möglich.

Das Konzert findet als Ersatztermin für das Konzert am 31. Januar 2021 und 15. Januar 2022 stat. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.