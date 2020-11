Schwäbisch Gmünd (an) - In Schwäbisch Gmünd hat sich am Spätnachmittag ein Unfall ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei sind in der Oberbettringer Straße Fahrzeuge frontal zusammen geprallt. Es gibt mehrere Verletzte; die Straße ist derzeit gesperrt. Weitere Informationen folgen.