Frontalzusammenstoß: Fünf Menschen werden verletzt

Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist es am Donnerstagnachmittag gekommen

Gegen 15.40 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit einem Transporter auf der Straße vom Lemberg in Richtung L1046. In einer für sie leichten Linkskurve kam ihr eine 64-Jährige entgegen. Auf der engen Straße fuhren offenbar beide Fahrerin so weit wie möglich rechts, weshalb es zum Frontalzusammenstoß kam. Dabei wurden die beiden Fahrerinnen, sowie drei Mitfahrende in dem Auto wurden leicht verletzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.