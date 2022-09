Frontal in Sattelzug gekracht - 18-Jähriger bei Unfall auf B465 lebensbedrohlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der B465 zwischen Bad Urach und Münsingen erlitten. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war der Heranwachsende gegen 14.30 Uhr mit seinem Seat Ibiza auf der Bundesstraße von Münsingen in Richtung Bad Urach unterwegs.

"In Höhe Georgenau kam er im Auslauf einer leichten Kurve aus noch ungeklärter Ursache nach links und auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal in einen entgegenkommenden, vollbeladenen Sattelzug, dessen 30 Jahre alter Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte, zu reagieren", schreibt die Polizei zu dem Unfall.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahranfänger in seinem Seat eingeklemmt, sodass er von der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden musste. Der Sattelzug wurde von der Fahrbahn abgewiesen und landete in einer Böschung, an der er erheblich beschädigt zum Stehen kam.

18-Jähriger mit lebensgefährlicher Verletzungen ins Krankenhaus - Sachschaden von 100.000 Euro

Laut Polizeiangaben wurde der 18-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

"Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro belaufen", schreiben die Beamten.

Die Bergungsmaßnahmen, zu denen neben einem Kran auch ein spezielles Bergungsfahrzeug benötigt wurden dauern noch an. Die Bundesstraße ist laut der Polizei bis auf derzeit nicht absehbare Zeit voll gesperrt.