Fronreute: 19-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine 19-Jährige nach einem Unfall am Montag kurz vor 7 Uhr in eine Klinik gebracht werden. Die junge Frau war mit ihrem Renault auf der Kreisstraße zwischen Ruprechtsbruck und Ebenweiler unterwegs, als sie aufgrund eines Fahrfehlers von der Straße abkam.

Der Renault überschlug sich laut Polizeiangaben mehrmals und kam in einem Acker zum Stehen. Die 19-Jährige, die allein an Bord war, konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. An ihrem Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.