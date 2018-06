Fronhofen und Baienfurt stehen unter Druck

Nach vier Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga hat der Landesliga-Absteiger SG Kißlegg die alleinige Tabellenführung übernommen. Die SG Aulendorf und die SG Argental mussten Punkte lassen. Von der Favoritenrolle will SGK-Trainer Roman Hofgärtner aber weiterhin nichts wissen. Auch am fünften Spieltag stehen wieder interessante Begegnungen auf dem Spielplan.

„Wir hatten durchaus etwas Glück“, sagt Hofgärtner, „aber Glück muss man sich bekanntlich ja auch erarbeiten.“ Nach knapp drei Wochen Ligaalltag will sich Hofgärtner weiter in keine Schublade einsortieren lassen. „Wir sind nicht so dominant wie es im Moment aussieht.“ Vielleicht kann man nach dem Gastspiel beim TSV Heimenkirch mehr sagen. Die Auftaktniederlage des TSV zu Hause gegen den SV Kressbronn beflügelte die Mannschaft von Trainer Fredy Huckenbeck regelrecht. Es folgten drei Siege in Folge. Mit einem weiteren Erfolg könnte Heimenkirch mit Kißlegg nach Punkten gleichziehen.

Im Duell der Aufsteiger trifft der punktlose FC Leutkirch zu Hause auf den Tabellenzweiten SG Aulendorf . In drei von vier Spielen war der FCL nah dran am ersten Bezirksligapunkt. „Bei uns muss endlich der Knoten platzen“, fordert FC-Trainer Kai Krause, der weiter die hohe Fehlerquote bemängelt. „In der Kreisliga A wurden die Fehler nicht so gnadenlos bestraft, das Ganze ist aber auch reine Kopfsache.“ Keinen Kopf machen braucht sich dagegen Aulendorf. Die Mannschaft von Christian Hess holte zehn Punkte aus vier Spielen.

Sieben Punkte hat die TSG Bad Wurzach bisher eingefahren, eine Kopie der vergangenen Saison. Danach folgten fünf Partien ohne Niederlage. Die TSG belegt im Moment Tabellenplatz fünf, war in der vergangenen Saison nie schlechter als Fünfter. Soll das so bleiben, ist ein Sieg zu Hause gegen die SG Argental Pflicht, die am vergangenen Spieltag beim Spitzenreiter Kißlegg zum ersten Mal Federn lassen musste (3:5).

Im Aufeinandertreffen der Verlierer stehen sich der SV Fronhofen und die SG Baienfurt gegenüber. Zwar hat der SVF zwei Punkte mehr als die SGB, wartet aber, wie Baienfurt, noch auf den ersten Dreier. Für beide Teams ist es früh in der Saison eine richtungsweisende Partie. Die SGB war am vergangenen Spieltag nah dran am ersten Dreier, verlor aber in der Nachspielzeit. „Für so etwas gibt es keine Erklärung, da haben wir uns dumm angestellt, da braucht man kein Blatt vor den Mund nehmen“, sagte SGB-Trainer Jens Rädel.

„Wir sind gerüstet für die kommenden Aufgaben“, sagte Kressbronns Trainer Stefan Traut nach dem mühsamen Heimsieg gegen den SV Amtzell , „der erste Druck ist erst mal weg.“ Am Sonntag geht es zum punktgleichen Tabellennachbarn SV Haisterkirch . Beide Teams sind verhalten in die Saison gestartet. „Trotz knappem Sieg in Eschach war das bisher unser bestes Spiel“, sagte SVH-Trainer Michael Buchter. Die Vorgabe ist klar: Nur der Sieger bleibt vorerst oben dran.

Der FC Isny ist mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. „Es war ein Lernprozess, den wir durchlaufen, und der brauchte Zeit“, sagt FC-Trainer Michael Pelko. Dann kamen zwei Siege. „Die Mannschaft hat begriffen, dass sie immer hundert Prozent geben muss.“ Am Sonntag geht es zum SV Amtzell . Nach drei Niederlagen in Folge steht die Mannschaft von Trainer Uwe Hansen am Scheideweg. „Der Sieg in der Nachspielzeit zeigt, wie viel Moral in dieser Mannschaft steckt“, sagte FG-2010-Trainer Werner Weber. Gegen den SV Oberteuringen will die FG 2010 WRZ zu Hause nachlegen. Aufsteiger Oberteuringen wartet dagegen noch auf den ersten Saisonerfolg. (ke)