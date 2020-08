Frommann bringt Literatur auf die OhrenFrommann bringt Literatur auf die Ohren

Grüningen - Alles passte: das Wetter, das Ambiente, der Vortrag, das Thema. Zu „umsonst&draußen“ hat das Literaturnetzwerk Oberschwaben (LiO) eingeladen im Rahmen seiner Veranstaltungen im August; der zweite Teil „Dürrson.Radtour – Lesbares von Hölderlin bis heutzutage“ stand auf dem Programm. Der in Daugendorf lebende, im Filmgeschäft bewanderte, im Riedlinger Literaturbetrieb bekannte Cornelius Frommann trug aus Werken von Werner Dürrson vor. Am Mittwochnachmittag kamen dazu etwas mehr als 30 Zuhörer nach Grüningen.

Unter drei großen Linden mitten im Schlosshof ist ein Schattenbereich mit rot-weißem Absperrband markiert. Am Eingang ein Banner des LiO, zwei Spender mit Desinfektionsflüssigkeit. Farbige Klappstühle sind locker in den entsprechenden Abständen gruppiert. Zwischen den Ökonomiegebäuden, der Schlossscheuer, dem Schloss nehmen die Zuhörer – darunter fünf Herren – Platz. Ringsum parken die dazugehörenden Fahrräder, lautet der Titel dieser Veranstaltungsreihe mit Lesung doch „Dürrson.Radtour“. Zur Einstimmung hatten sich vier der Anwesenden im Dürrson-Denkraum im ehemaligen Kapuzinerkloster getroffen. Christiane Johannsen, Kuratorin der Werner Dürrson-Stiftung, sprach hier über persönliche Erinnerungen an den Schriftsteller im Schloss in Neufra; von 1983 bis zu seinem Tod 2008 lebte er hier. Er habe Spuren im Leben seiner Mitmenschen hinterlassen. Zahlreiche Fragen konnte sie beantworten; Gespräche ergaben sich zu Dürrsons Wirken und Werk, zu damals und heute.

Direkt unter den Linden

„Literatur auf die Ohren“ bringe Cornelius Frommann, macht Christiane Johannsen neugierig in ihrer kurzen Einführung danach im Schlosshof in Grüningen. „Wir haben einen tollen Platz erwischt.“ Direkt unter den Linden steht ein blitzblaues Lesepult mit passendem Hochstuhl. Cornelius Frommann legt Bücher zurecht, nimmt Platz. Er erzählt dem Publikum, sich durch etwa sechs Bände des Dürrson‘schen Gesamtwerkes gearbeitet zu haben. Für diese Gelegenheit hier habe er jedoch Leichtes daraus gewählt; „solch ein schöner Nachmittag“ eigne sich nicht für das Düstere, Schwere. Er beginnt seine einstündige Lesung mit Werner Dürrsons „Lohmann oder Die Kunst sich das Leben zu nehmen“. Dazu gibt er einen kurzen Abriss über Dürrsons Leben, der sich in diesem Buch Thomas Lohmann nennt. „Eine romaneske Biographie“ heiße daher der Untertitel: nicht ganz Roman, nicht nur Autobiographie. Und Cornelius Frommann hat einen längeren Abschnitt aus dem ersten Drittel ausgesucht, in dem Lohmann sein Äußeres beschreibt, sein beginnendes Studium am Konservatorium in Trossingen.

Mit weittragender Stimme liest Cornelius Frommann, mit zahlreichen Blicken ins Halbrund, schmunzelnd an den passenden Stellen, sein Publikum ansteckend. Mit kleinen und weit ausholenden Gesten unterstreicht er den Text, macht effektvolle Pausen. Er blättert etwa 30 Seiten weiter, spricht von Lohmanns Gewinn der Weltmeisterschaft auf der Mundharmonika. Aber dennoch „nage“ etwas an Dürrsons Alter ego: „Da muss noch mehr sein.“ Als „Bollwerk“ gegen seinen strengen, alles bestimmenden, prügelnden Vater hätte er da die Literatur entdeckt. Hermann Hesse, den Dürrson hier Sinclair nennt, sei ihm Wegweiser, Förderer und Freund geworden. Ihn besuchte er in Montagnola. Davon berichtet ein längerer Abschnitt, mit dem Cornelius Frommann diesen Teil der Lesung beschließt.

Neugier geweckt

Den folgenden Text bezeichnet Cornelius Frommann als „Teaser“, ein Stück aus einem Langgedicht zum Wecken der Neugier. Etwa 80 Seiten umfasse das ganze Wassergedicht; mit beiden Händen umfasst Cornelius Frommann die Seiten, um dem Publikum dessen vollen Umfang zu demonstrieren. „Er hat das Wasser nicht nur geliebt, sondern auch geträumt, gedacht“, beschreibt er Dürrsons Affinität zum Element. Der beschäftigte sich mit verschiedenen Arten von Wasserläufen, Wasseransammlungen, des Lebens darin und drumherum, den Tieren, Pflanzen, Steinen. Ein „Wasserliebhaber“ sei Dürrson gewesen, ein früher Natur- und Klimabeobachter. Er habe Dinge beschrieben, die heute noch genauso sind, aber auch solche, die sich verändert haben – in die bessere oder die schlechtere Form. Volker Demuth hat diesen Band „Denkmal fürs Wasser“ herausgegeben.

Den dritten Teil seiner Lesung stellt Cornelius Frommann als „Rock‘n Roll“ vor, als „Rap“: „Und da weiß man hinterher nicht, wovon die Rede war.“ In sehr flottem Tempo, mit lauten Einschüben, rhythmisch und nahezu atemlos präsentiert er einige Seiten aus den Erzählungen „Kleist für Fortgeschrittene“. Nach einer Pause zum Atemholen liest er als kleine Zugabe eine weitere Gedichtvariation an. Ein Schmunzeln zum Abschluss und mit vernehmlichem Knall schließt Cornelius Frommann den Erzählband. Applaus. Zögerlich verlassen die Zuhörer den Schattenbereich. „Eine interessante Vorstellung“, ist zu hören.

Grüningen - Alles passte: das Wetter, das Ambiente, der Vortrag, das Thema. Zu „umsonst&draußen“ hat das Literaturnetzwerk Oberschwaben (LiO) eingeladen im Rahmen seiner Veranstaltungen im August; der zweite Teil „Dürrson.Radtour – Lesbares von Hölderlin bis heutzutage“ stand auf dem Programm. Der in Daugendorf lebende, im Filmgeschäft bewanderte, im Riedlinger Literaturbetrieb bekannte Cornelius Frommann trug aus Werken von Werner Dürrson vor. Am Mittwochnachmittag kamen dazu etwas mehr als 30 Zuhörer nach Grüningen.

Unter drei großen Linden mitten im Schlosshof ist ein Schattenbereich mit rot-weißem Absperrband markiert. Am Eingang ein Banner des LiO, zwei Spender mit Desinfektionsflüssigkeit. Farbige Klappstühle sind locker in den entsprechenden Abständen gruppiert. Zwischen den Ökonomiegebäuden, der Schlossscheuer, dem Schloss nehmen die Zuhörer – darunter fünf Herren – Platz. Ringsum parken die dazugehörenden Fahrräder, lautet der Titel dieser Veranstaltungsreihe mit Lesung doch „Dürrson.Radtour“. Zur Einstimmung hatten sich vier der Anwesenden im Dürrson-Denkraum im ehemaligen Kapuzinerkloster getroffen. Christiane Johannsen, Kuratorin der Werner Dürrson-Stiftung, sprach hier über persönliche Erinnerungen an den Schriftsteller im Schloss in Neufra; von 1983 bis zu seinem Tod 2008 lebte er hier. Er habe Spuren im Leben seiner Mitmenschen hinterlassen. Zahlreiche Fragen konnte sie beantworten; Gespräche ergaben sich zu Dürrsons Wirken und Werk, zu damals und heute.

Direkt unter den Linden

„Literatur auf die Ohren“ bringe Cornelius Frommann, macht Christiane Johannsen neugierig in ihrer kurzen Einführung danach im Schlosshof in Grüningen. „Wir haben einen tollen Platz erwischt.“ Direkt unter den Linden steht ein blitzblaues Lesepult mit passendem Hochstuhl. Cornelius Frommann legt Bücher zurecht, nimmt Platz. Er erzählt dem Publikum, sich durch etwa sechs Bände des Dürrson‘schen Gesamtwerkes gearbeitet zu haben. Für diese Gelegenheit hier habe er jedoch Leichtes daraus gewählt; „solch ein schöner Nachmittag“ eigne sich nicht für das Düstere, Schwere. Er beginnt seine einstündige Lesung mit Werner Dürrsons „Lohmann oder Die Kunst sich das Leben zu nehmen“. Dazu gibt er einen kurzen Abriss über Dürrsons Leben, der sich in diesem Buch Thomas Lohmann nennt. „Eine romaneske Biographie“ heiße daher der Untertitel: nicht ganz Roman, nicht nur Autobiographie. Und Cornelius Frommann hat einen längeren Abschnitt aus dem ersten Drittel ausgesucht, in dem Lohmann sein Äußeres beschreibt, sein beginnendes Studium am Konservatorium in Trossingen.

Mit weittragender Stimme liest Cornelius Frommann, mit zahlreichen Blicken ins Halbrund, schmunzelnd an den passenden Stellen, sein Publikum ansteckend. Mit kleinen und weit ausholenden Gesten unterstreicht er den Text, macht effektvolle Pausen. Er blättert etwa 30 Seiten weiter, spricht von Lohmanns Gewinn der Weltmeisterschaft auf der Mundharmonika. Aber dennoch „nage“ etwas an Dürrsons Alter ego: „Da muss noch mehr sein.“ Als „Bollwerk“ gegen seinen strengen, alles bestimmenden, prügelnden Vater hätte er da die Literatur entdeckt. Hermann Hesse, den Dürrson hier Sinclair nennt, sei ihm Wegweiser, Förderer und Freund geworden. Ihn besuchte er in Montagnola. Davon berichtet ein längerer Abschnitt, mit dem Cornelius Frommann diesen Teil der Lesung beschließt.

Neugier geweckt

Den folgenden Text bezeichnet Cornelius Frommann als „Teaser“, ein Stück aus einem Langgedicht zum Wecken der Neugier. Etwa 80 Seiten umfasse das ganze Wassergedicht; mit beiden Händen umfasst Cornelius Frommann die Seiten, um dem Publikum dessen vollen Umfang zu demonstrieren. „Er hat das Wasser nicht nur geliebt, sondern auch geträumt, gedacht“, beschreibt er Dürrsons Affinität zum Element. Der beschäftigte sich mit verschiedenen Arten von Wasserläufen, Wasseransammlungen, des Lebens darin und drumherum, den Tieren, Pflanzen, Steinen. Ein „Wasserliebhaber“ sei Dürrson gewesen, ein früher Natur- und Klimabeobachter. Er habe Dinge beschrieben, die heute noch genauso sind, aber auch solche, die sich verändert haben – in die bessere oder die schlechtere Form. Volker Demuth hat diesen Band „Denkmal fürs Wasser“ herausgegeben.

Den dritten Teil seiner Lesung stellt Cornelius Frommann als „Rock‘n Roll“ vor, als „Rap“: „Und da weiß man hinterher nicht, wovon die Rede war.“ In sehr flottem Tempo, mit lauten Einschüben, rhythmisch und nahezu atemlos präsentiert er einige Seiten aus den Erzählungen „Kleist für Fortgeschrittene“. Nach einer Pause zum Atemholen liest er als kleine Zugabe eine weitere Gedichtvariation an. Ein Schmunzeln zum Abschluss und mit vernehmlichem Knall schließt Cornelius Frommann den Erzählband. Applaus. Zögerlich verlassen die Zuhörer den Schattenbereich. „Eine interessante Vorstellung“, ist zu hören.