Frohe Weihnachten aus der Sportredaktion.

Aalen (SvE/bp) - Wir haben es also wieder geschafft. Das Sportjahr 2018 neigt sich unweigerlich dem Ende entgegen. Gut, ein paar Tage bleiben noch. Doch nun gilt es erst einmal die anstehenden Feiertag zu genießen. Heiligabend, Weihnachten, Geschenke, gutes Essen und Gespräche und Treffen mit alten Bekannten, Freunden und nicht zuletzt der Familie. Die Spiel- und Sport-Veranstaltungen auf dem Rasen, im Schwimmbecken, auf der Matte oder in der Halle treten nun erst einmal in den Hintergrund.

Zum Glück, werden manche sicher sagen. Allen, denen es nicht so geht sei gesagt: Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag steigt das Kellerduell der Basketballer aus Crailsheim. Die Zeit ohne Sport bleibt also wieder nur auf ein Minimum begrenzt. Ist ja auch nicht schlecht für uns, denn ohne Sport wäre ja auch eine Sportredaktion obsolet. Bleiben aus unserer Sicht eigentlich nur noch drei Dinge: Frohe Weihnachten, vielen Dank für Ihre Treue und bleiben Sie uns weiterhin gewogen.

Ihre Sportredakteure

Benjamin Post und

Sebastian van Eeck.