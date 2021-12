„Fröhliche Weihnacht überall“: Musiker aus Meckenbeuren tragen dazu bei

Fröhliche Weihnacht überall. Unter diesem Motto starten die drei Musikvereine in der Schussengemeinde eine Aktion, mit der sie für eine „fröhliche Weihnacht“ sorgen wollen. Kleine Musikgruppen (Duo/Trio) spielen ein Weihnachtsständchen, natürlich unter Einhaltung der Pandemieregeln und Sicherheitsauflagen.

„Gerade in der jetzigen Zeit leben viele, vor allem ältere Menschen sehr zurückgezogen, und es fehlen die persönlichen Kontakte zu Nachbarn, Freunden und Bekannte, ja auch oft zur Familie“ – dieser Gedanke ist es, der die Musikvereine Brochenzell, Kehlen und Meckenbeuren zu ihrer Aktion motiviert. Vor allem diesen Menschen wollen sie weihnachtliche Stimmung bringen. Aber auch, wer Eltern, Freunden, Nachbarn, Bekannten einen weihnachtlichen Gruß senden will, ist willkommen.

Anmeldung ist möglich bis 18. Dezember

Wer möchte, dass eine Musikgruppe irgendwo in der Gemeinde Meckenbeuren ein Weihnachtsständchen spielt, meldet sich bis Samstag, 18. Dezember, bei mhmbo@web.de oder Telefon 07542 / 223 50 oder 0172-866 95 97 (Wagner) und gibt an, wo gespielt werden soll – plus Kontaktdaten für Rückfragen.

Es werden keine Termine veröffentlicht, damit es nicht zu Menschenansammlungen kommen kann. Die Ständchen finden in der Zeit vom 18. bis 23. Dezember statt.

Gerne nehmen die Musikerinnen und Musiker Spenden an, die für die Jugendausbildung in den Vereinen verwendet werden. Ein Teil geht zudem an den Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“, der von Hungersberg aus Kinder in Not unterstützt.