Fritz Wepper schlägt James Bond

Berlin (dpa) - Die Familienserie „Um Himmels Willen“ war am Dienstagabend die beliebteste Sendung. 6,36 Millionen schalteten um 20.15 Uhr den Schwank mit Fritz Wepper ein, das entspricht einem Marktanteil von 18,9 Prozent.

Das ZDF konnte mit dem James-Bond-Film „Ein Quantum Trost“ immerhin 5,84 Millionen (17,4 Prozent) locken. Zeitgleich startete bei RTL die neue „CSI“-Staffel - mit einer recht guten Quote. 3,65 Millionen (10,9 Prozent) Leute schauten sich „CSI: Vegas“ an. Die Sat.1-Komödie „Drei in einem Bett“ mit Nadja Becker verfolgten 2,91 Millionen (8,9 Prozent). RTL II zeigte „Zuhause im Glück“, das wollten 2,10 Millionen (6,4 Prozent) sehen.

Vox präsentierte erstmals das Ranking „Die tierischen 10“ und erzielte damit 1,96 Millionen (5,8 Prozent) Zuschauer. Die ProSieben-Comedy „Two an a Half Men“ schalteten 1,55 Millionen (4,7 Prozent) ein. Mit dem Kriegsdrama „Der Soldat James Ryan“ auf Kabel Eins verbrachten 1,45 Millionen (5,2 Prozent) Zuschauer den Abend.

In der Jahresgesamtwertung hat sich nach acht Tagen im neuen Jahr das ZDF mit 14,8 Prozent auf Platz eins gesetzt. Es folgt die ARD mit 12,2 Prozent. RTL erreicht als stärkster Privatsender 11,2 Prozent. Sat.1 folgt mit 7,7 Prozent vor Vox mit 5,8 Prozent. ProSieben liegt bei 5,2 Prozent. Kabel Eins bringt es auf 4,0 Prozent, RTL II auf 3,7 Prozent und Super RTL auf 2,0 Prozent.

In der für die Privatsender wichtigen werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen führt RTL recht deutlich mit 15,1 Prozent vor ProSieben (10,5 Prozent), Sat.1 (8,9 Prozent), dem ZDF (8,1 Prozent) und Vox (7,9 Prozent). Die ARD folgt mit 6,9 Prozent vor RTL II und Kabel eins (beide 5,9 Prozent). Super RTL erreicht 2,2 Prozent.