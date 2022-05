Fritz Morgsupp: Zeit und Raum

Es ist ja so: Der Trossinger an sich ist von Zeit und Raum abhängig. Wer zur falschen Zeit kommt, den bestraft das Raumproblem. Manche Räume sind nie wirklich dann zugängig, wenn es zeitlich nötig wäre. Wer am 24. Dezember Ge-burtstag hat, wird selten bei Gastrono-men auf Gegenliebe stoßen, wenn er für diesen Termin einen Saal oder Neben-raum mieten möchte, ähnlich am 31. De-zember. Am 28. Februar Geborene ha-ben ohnehin Probleme, jedes Jahr zu feiern, aber das ist eine andere Ge-schichte.

Nachdem die Pandemie nun zwei Jahre lang viele größere Feiern unmöglich ge-macht hat, stürzen sich nun alle auf die kommenden Wochenenden im Sommer, um für all das Räume zu finden, was zeitlich eigentlich schon hinter uns liegt. „Linde“ oder „Germania“ können ein Lied davon singen, auf fixe Daten wie Ge-burtstage kann kaum noch eingegangen werden, so eine Taufe oder eine Erst-kommunion muss schon mal ein halbes Jahr warten, bis sie gefeiert werden kann. Mancher ist schon drei Jahre lang 75 und hat immer noch nicht gefeiert, die heute 80jährigen sind so gesehen pan-demiebedingt bald die neuen 85jährigen.

Und spontan heiraten -das ist in der Mu-sikstadt schon gar nicht mehr drin. Frü-her sprach man von „Muss-Heirat“, wenn vor dem Trauschein bereits ein Kind un-terwegs war. Heute gibt es lauter Muss-Heiraten, weil man sich nach einem freien Saal richten muss. Der 19. Mai wäre für den runden Geburtstag eines alten Trossingers in der „Linde“ das Pa-radies gewesen – just an diesem Abend findet dort jedoch die Vorführung eines Filmes statt. Titel: „Die Wiese – ein Paradies nebenan“….