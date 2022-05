Fritz Morgsupp: Tempo

Es ist ja so: Der TrossingerIn an sich ist ein Geschwindigkeits-Fetischist. „Gschwind ämol“ heißt es fast täglich in der Musikstadt, vor allem in Verbindung mit „tätsch mir“. Die Tempo-Freude findet schon ab frühester Erlernung der ersten Wörter Eingang in den Sprachgebrauch, und endet zunächst kurz nach Erwerb des Führerscheins im nächtlichen Rasen zwischen Weinmann- und Sparkassen-Kreisel sowie rund um den Maschke-Platz. Nach dem Motto „Tätsch mir gschwind ämol nachts durch die Innenstadt rasen?“. Die hohen Sprit-Preise scheinen nichts zu bewirken, im Gegenteil: es macht sich eine finstere Trotzhaltung breit, dem Schwaben darf niemand seinen Heilix Blechle in Frage stellen, inklusive Verbrenner-Motor. Was hat die Raserei für einen Sinn, wenn man sie den schlafenden Nachbarn nicht lautstark um die Ohren hauen kann? Und wie bei jedem teuren Hobby, lässt sich der Geschwindigkeits-Fan die Sache etwas kosten. Oder klaut heimlich nachts den Sprit: Der Diesel-Klau auf Baustellen hat Hochkonjunktur. Wer beim Rasen gerne an der frischen Luft bleibt, schafft sich ein Quad an. Das sind vierrädrige Mofas für Körper, denen ein Zweirad nicht mehr Stand halten würde. Leider lässt sich die Zentrifugalkraft aber auch hier nicht ganz ausschalten, die Quad-Unfälle nehmen derzeit ungeahnte Ausmaße an. Die Freude an allem, was stinkt und Krach macht, ist regional sehr verbreitet. So mussten die Talheimer am Muttertag unbedingt ein Feuerwerk abbrennen, angesichts des Ukraine-Kriegs übrigens „als Symbol des Friedens“ getarnt, neben einer abgebrannten Lagerhalle…