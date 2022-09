Fritz Morgsupp: Nägel mit Köpfen

Es ist ja so: der TrossingerIn an sich ist liebt Sprichwörter. Sprichwörtlich sind schwäbischer Fleiß und Sparsamkeit im Städtle, „fleißig wie die Brunnenputzer“ sind die Trossinger, wobei der Brunnen auf dem Maschke-Platz in der Vergangenheit öfter mal eine Reinigung gebraucht hätte. Sprichwörtlich ist natürlich auch die Musikalität, die sich durch Schulen, Institute und Instrumentenherstellung zieht. „Der Ton macht die Musik“ ist so ein Sprichwort, das vermutlich ein Töpfer erfunden hat, während er Ton-Kuckucks herstellte. Zement oder Beton sind da ungeeignet, auf Holz kann man wiederum pfeifen, wenn man es zu Flöten schnitzt. „Geizig wie ein Schotte“, sind knausrige Leute, aber auch „geizig wie die Schwaben“. Dabei ist es speziell in Trossingen momentan weniger der Geiz als die Sparsamkeit, die zu Ausgabenkürzungen zwingt. Dabei müssen Infrastrukturen gewartet werden, der reine Verschleiß führt sonst zu löchrigen Straßen und Abwasserkanälen; wenn man auf das Warten der Sachen zu lange wartet, werden sie „kaputt-gespart“. Risse in der Solweg- und in der Fritz-Kiehn-Halle können nicht länger übersehen werden, hier sollen auch künftig Schul- und Vereinssport stattfinden können, die Hüpfburgen am Maschke-Platz sind kein Ersatz. Da der Bund mit Hilfe winkt, muss man nun „das Heft in die Hand nehmen“, bei den Schulden „alle fünfe gerade sein lassen“ und über „den Tellerrand schauen“. Und so kommt es, dass die Stadträte nun im Nebenberuf zu Werkzeugmachern werden: sie machen ab sofort „Nägel mit Köpfen“ und lassen die Hallen sanieren…