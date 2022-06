Fritz Morgsupp: Jubeln, Frohlocken, Jodeln

Es ist ja so: der TrossingerIn an sich feiert derzeit ein Jubiläum nach dem anderen. Durch die Pandemie musste freilich einiges aufgeschoben werden, so dass ein „50 +2“-Jubiläum oder „100+1“-Jahrestag nicht selten sind. Was zu der Frage führt: warum müssen es eigentlich immer genau 50 Jahre sein, die gefeiert werden? Oder 100? Oder 250? Warum nicht mal 37 oder 41? Das kann ebenso wenig beantwortet werden wie die Frage, warum es immer nur „10-Punkte Pläne“ gibt und nicht mal einen „13-Punkte-Plan“. Immerhin: Karl Lauterbach kommt nun mit „7 Punkten“ einer Corona-Herbst-Strategie um die Ecke, und Claudia Roth hat für die verkrachte Dokumenta in Kassel Änderungen in „5 Punkten“ angekündigt, ein Schritt in die richtige Richtung! Das Wort „Jubiläum“ ist aus dem Lateinischen übernommen, „iubilare“ heißt nichts anderes als „Jauchzen, Frohlocken oder Jodeln“. Besonders froh lockten die Trossinger politische und kulturelle Prominenz in die Musikstadt, es wurde gejubelt über die geballte Kompetenz in Sachen Musik – nur das Jodeln ist hier noch nicht verbreitet. Ganz anders seinerzeit bei den Tagen für Neue Musik in Donaueschingen. Fürst Egon war bekannt für seine Fest-Bankette auf dem Schloss anlässlich der Festivaleröffnung, und neben Schüsseln voller Forellenbäckchen faszinierte die Durchlaucht gegen Mitternacht immer mit einem legendären Auftritt: zum Vergnügen der Stamm-Gäste und zum Erstaunen der Neulinge, darunter auch Trossinger Professoren, jodelte Joachim Egon Maximilian Friedrich Leo Joseph Maria Hubertus Fürst zu Fürstenberg in den neuen Tag hinein. Ein junger Trossinger Dozent, das erste Mal dabei und der Gebräuche unkundig, hatte da das Fest schon verlassen. Am nächsten Tag tadelten ihn die Kollegen in der Hochschule: „Sie sind viel zu früh gegangen!“ – „Warum?“- „Na, der Fürst hatte doch noch gar nicht gejodelt!“